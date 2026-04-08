RESISTENCIA DETUVIERON A DOS HERMANOS POR AMENAZAS Y LESIONES A UN EFECTIVO POLICIAL

Intervino personal de la División Delitos Contra las Personas.

La investigación se desplegó por la denuncia el fin de semana pasada, el damnificado manifestó que, mientras circulaba en su motocicleta por inmediaciones del Centro Comunitario Municipal de Villa Río Negro, fue interceptado por dos hermanos, quienes lo amenazaron y uno de ellos le propinó un golpe de puño en el rostro, para luego retirarse del lugar.

En el caso tomó intervención la División Delitos Contra la Propiedad quienes rápidamente comenzaron las tareas investigativas, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de los sindicados.

Gracias a la información recabada pudieron establecer el paradero de uno de los involucrados, fue demorado por la avenida Vélez Sarsfield al 80 en la vía pública, y puesto ante la justicia.

Posteriormente, el otro implicado se presentó de manera voluntaria en la guardia del Departamento Investigaciones Complejas, donde, tras ser informado sobre la situación, también fue aprehendido.

Ambos hombres fueron alojados a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 15, en el marco de la causa en curso.

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