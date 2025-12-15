GENERAL SAN MARTIN  MACABRO PLAN PARA ROBAR UNA CAMIONETA: HAY DOS DETENIDOS

La investigación comenzó el 5 de diciembre y sigue hasta hoy con dos detenidos, una moto y la camioneta secuestrada.

Un hombre intentaba vender su camioneta y se contactó con un conocido para que le ayudase con la publicidad. Entre mentiras y engaños, la camioneta le fue robada, el “conocido” desapareció y el dueño quedó internado en el Hospital Perrando. Hoy, los agentes de la división Investigaciones Complejas de General San Martín detuvieron al sospechoso y a una segunda implicada, secuestraron una moto y la camioneta en cuestión.

La investigación comenzó el 5 de diciembre, cuando el dueño de una carnicería cerró su local y fue hasta el comercio de un conocido por calle Belgrano al 800. Allí dejó estacionada su camioneta, compró unas cosas y se fue, en el camino buscó a una joven de 20 años con la que había quedado para beber algo y fueron a su casa.

En la madrugada del 6 de diciembre, vio como una persona se encontró con otra e ingresan a su estacionamiento, para después robar su camioneta. Por las cámaras de seguridad vieron como el vehículo circulaba por calle Rafael Lencina hacia Ruta Provincial N°90.

Se sabe que el hombre quería vender su camioneta y su conocido (del comercio de calle Belgrano) lo ayudaba con la venta. Los agentes intentaron rastrear a este conocido, pero no aparecía. Se descubrió que el hombre quería irse a Formosa, pero era una pista falsa que habría dado su concubina, quien además mintió a la policía al decir que estaba separada del sospechoso.

Más tarde se descubrió que había pedido un adelanto de paga en su trabajo y que el 9 de diciembre no había ido a trabajar. Durante la investigación, los efectivos reconocieron a la mujer que había subido al vehículo el primer día. Era la concubina del conocido del dueño de la camioneta, quien habría mentido sobre su relación sentimental.

Hoy, los agentes aprehendieron al sospechoso de 48 años que pretendía vender la camioneta. Secuestraron la Toyota Hilux, un formulario 08 abierto, un título de propiedad y una cédula del vehículo. Intervino Personal de Gabinete Cientifico y de verificador de la Div. Transito Urbano y Patrulla Vial Gral. San Martin. También se incautó la moto en la que habían visto a la pareja del demorado.

Por otra parte, el dueño del vehículo está internado en el Hospital Perrando de Resistencia después de haber ingerido bebidas aquel cinco de diciembre con la mujer que conoció días antes. Después del mediodía de este lunes la detuvieron e investigan su relación con el hecho y el malestar del ciudadano.

Relacionado