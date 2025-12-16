ANSES: EL MONTO CONFIRMADO Y QUE SE PERCIBIRÁ EN DICIEMBRE CON LA TARJETA ALIMENTAR

La Prestación Alimentar solo se suspende cuando:

Los hijos superan la edad límite.

Se actualizan los topes de ingresos y el beneficiario queda fuera del sistema.

Hay inconsistencias familiares o falta de datos actualizados.

En todos los casos, la revisión se hace de manera digital.

Lo que se cobrará con la Tarjeta Alimentar

ANSES confirmó que no habrá actualización este mes, por lo que los montos siguen siendo:

$52.250 para familias con un hijo o embarazo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.

Estos valores no se ajustan por movilidad ni por paritarias: solo cambian por decisión del Gobierno mediante una actualización extraordinaria, algo que no ocurrió desde mediados de 2024. Esto implica más de medio año de congelamiento en un programa que apunta a cubrir un ítem profundamente afectado por los aumentos de precios: los alimentos esenciales.