GAZA: CÓMO EL HAMBRE HA SIDO USADA COMO ARMA DE GUERRA EN LA HISTORIA Y QUÉ DICE EL DERECHO INTERNACIONAL

La hambruna no es menos mortífera que las acciones militares y, en algunos casos, aún más cruel, ya que atenta contra la vida cotidiana de los civiles, convirtiendo la necesidad básica de supervivencia en un medio de «presión» y «sometimiento».

Según el periodista, se trata de una política sistemática, no aleatoria, que recuerda a las masacres históricas en las que la hambruna estaba vinculada a los objetivos de «exterminio y control».

Apuntaron que la ONU y los grupos de ayuda internacional mantienen unos 950 camiones de ayuda en la frontera de Gaza que no están trasladando a ese territorio.

De acuerdo con las FDI, la negativa de estas organizaciones a llevar la ayuda a la Franja radica en que no están de acuerdo con los criterios aplicados por las autoridades israelíes para determinar qué productos pueden entrar en Gaza y cuáles no, según reseñó el diario Jerusalem Post .

«Política calculada de inanición»

Para Jonathan Whittall, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en los territorios palestinos, «Lo que Gaza está presenciando no es sólo hambre, sino una política calculada de inanición».

Según testimonios de organizaciones internacionales como OCHA, UNRWA, Oxfam y Save the Children, más del 90% de la población de Gaza se enfrenta a una dura lucha por sobrevivir, y los mismos informes advierten de que miles de niños corren el riesgo de morir por falta de alimentos y medicinas en una situación humanitaria «causada por el hombre».

El investigador Alex de Waal explica en su libro Mass Famine: Its History and Future (Hambruna generalizada: su hitoria y futuro) que las hambrunas contemporáneas suelen ser el resultado de decisiones políticas y militares deliberadas, y no de la escasez natural de alimentos.