GASTRONÓMICOS EN SITUACIÓN CRÍTICA: ANTE LAS NUEVAS RESTRICCIONES, PIDEN MEDIDAS DE CONTENCIÓN AL SECTOR

Desde el sábado, jornada en que entró en vigencia el decreto provincial 1169/21, los locales gastronómicos tuvieron que volver a restringir la presencia de personas que puedan permanecer en los lugares.

Esto generó un fuerte rechazo del sector, que el año pasado ya atravesó una situación similar por casi cinco meses, desde mediados de marzo cuando se dictó la cuarentena inicial y más dura hasta el 8 de agosto, cuando recién se flexibilizó la presencia de clientes en bares y restaurantes.

Ahora, ante la segunda ola de contagios que atraviesa el país en general y Chaco en particular, se tomó la medida de volver a la cuarentena más estricta, lo que significa que los gastronómicos nuevamente no puedan recibir personas en sus locales y sólo puedan trabajar bajo la modalidad de delivery o take away (retirar del lugar).

Por esta situación, bares y restaurantes de Resistencia iniciaron una campaña para mostrar su disconformidad con esas medidas y graficar el difícil contexto que atraviesan con globos negros que representan el “luto”.

Así las cosas, desde la Cámara de Comercio de Resistencia mostraron su disgusto con la medida con una campaña que afirma que “el comercio no contagia”. Los números que maneja la institución indican una caída de ventas por 14 meses consecutivos, más de 500 comercios que cerraron sus puertas durante el 2020 y que el 30% de los que mantienen sus puertas abiertas atraviesa una situación sumamente crítica.

“Tras la peor crisis de la historia económica y sanitaria, quienes creamos empleo genuino para llevar alimentos a la mesa de miles de familias y nos esforzamos por invertir y cumplir con los protocolos para cuidar la salud de consumidores y colaboradores, nos enfrentamos nuevamente a la peor incertidumbre”, expresaron.

Por su parte, desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Chaco marcaron que “en Argentina ya cerraron más de 8.000 empresas y pequeños comercios hoteleros y gastronómicos, necesitamos que el Gobierno implemente medidas urgentes para sostener a un sector estratégico de la matriz productiva del país”.

En este escenario, desde la Cámara de Comercio de Resistencia se mantienen diferentes comunicaciones con el gobierno provincial para avanzar en medidas que beneficien al sector de gastronómicos.

En comunicación con Diario Chaco, el vicepresidente de la entidad, Iván Bonzi, comentó que “hoy por hoy el sector más afectado de manera directa sigue siendo el sector gastronómico. Se le ha pedido una serie de medidas al gobernador para que las tenga en consideración porque el sector, al igual que los locales considerados no esenciales, están en una situación crítica”.

Bonzi informó que en principio lo que se solicitó fue extender el horario take away y delivery, algo que hasta el momento era autorizado solo hasta las 21. “El Gobernador escuchó esa demanda gestionada por la Cámara de Comercio y ya se está trabajando en la autorización”, afirmó Bonzi. Ahora, se permitirá hasta las 00.

Pero además consideran necesarias otro tipo de auxilios. “Pedimos que haya una ayuda de manera directa para todos los comercios que se ven obligados a atender con la modalidad exclusiva take away y delivery”. Sobre esta demanda, hasta el momento, “no obtuvimos una respuesta concreta pero esperamos poder tener lo antes posible”.

Otro punto que se tocó es que el gobierno al menos habilite las mesas al aire libre.

“Nosotros siempre manifestamos que el comercio no ha sido un foco de contagio y que el comercio siempre ha cumplido con los protocolos y con las medidas de bioseguridad. También ha tenido una función muy importante de concientización en la población porque cualquier persona que acude a un negocio entiende que no puede ingresar sin barbijo, se tiene que higienizar las manos, mantener una distancia o esperar afuera si el local se encuentra con la capacidad habilitada. Son todas las medidas que se han tomado y adoptado”, resaltó Bonzi.

Manifestó también que “la verdad que las medidas que se están adoptando nuevamente generan una gran desazón en los comerciantes, un gran molestar porque la situación económica no da y no soporta un cierre prolongado en el tiempo”.

“Estamos presentando soluciones y herramientas para salir adelante de esta situación”, cerró el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Resistencia.

