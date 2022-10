GARCÍA MORITÁN: «A PESAR DE LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS, EL GOBIERNO SÓLO SE PREOCUPÓ POR LA IMPUNIDAD DE CFK»

El legislador porteño de Republicanos Unidos visitó la redacción de Diario Chaco junto al referente local Iván Gyoker. Impulsa la candidatura presidencial de Ricardo López Murphy y afirma: «Somos la versión liberal con criterios y respeto institucional».

Roberto García Moritán llegó a Resistencia el viernes con varios objetivos, con Iván Gyoker como anfitrión de la visita. El legislador de la Ciudad de Buenos Aires es una de las caras visibles de Republicanos Unidos, un espacio liberal que a nivel nacional integra Juntos por el Cambio y que tiene como principal referente al diputado nacional Ricardo López Murphy.

En Chaco García Moritán ya mantuvo diferentes encuentros con jóvenes, se reunió con los médicos residentes que fueron desalojados de una protesta en Casa de Gobierno, este sábado participará de la charla «Hacia la Argentina del futuro» que se realizará desde las 17 en el Amerian y también recorrerá diferentes barrios de la capital provincial.

Pero afirma que «Iván es el motivo de mi visita«. Es que Gyoker es el principal referente de Republicanos Unidos en Chaco y el espacio planea consolidarse en la provincia de cara a un 2023 movido en materia electoral. «Ricardo (López Murphy) me pidió que le diera una mano en lo que tiene que ver con el armado federal y mi intención es acompañar a los candidatos de Republicanos Unidos que valgan la pena, Iván es uno de ellos, uno de nuestros proyectos más serios y con más proyección», lo elogió.

Republicanos Unidos, que apostará por la candidatura presidencial de López Murphy, es «la versión liberal con criterios institucionales y respeto institucional, entonces es un lugar donde la gente se siente cercana«, describe García Moritán.

Además, apuntan a una reforma laboral como «primer puntapié para recuperar la Argentina productiva» y critican al Gobierno: «Solo ha tenido agenda para ellos mismos, desde el primer día todo ha sido pensado y diseñado para la impunidad de Cristina, no les ha importado jamás ningún otro tema«.

A continuación, la entrevista completa con Diario Chaco:

Diario Chaco: ¿Cuál es el motivo de tu visita y cómo viste la provincia?

Roberto García Moritán: Iván es el motivo de mi visita. Ricardo (López Murphy) me pidió que le diera una mano en lo que tiene que ver con el armado federal y mi intención es acompañar a los candidatos de Republicanos Unidos que valgan la pena, Iván es uno de ellos, uno de nuestros proyectos más serios y con más proyección.

Además quería venir un poco a ver cómo estaba la oposición en Resistencia, cómo estaba la gente, qué cosas estaba necesitando. Estoy en mi segundo día y la impresión es que hay mucho por hacer. Es un proyecto que a mí me entusiasma, soy emprendedor, vengo del sector privado, donde veo una dificultad veo un desafío y veo que acá hay mucho por hacer. Pero para poder lograr lo que queremos hacer hay que pensar de manera disruptiva y romper un poco el statu quo y para esto Iván es el mejor candidato, una persona que se anime a pensar la política desde otro lugar.

DCH: ¿Cómo ven ese armado de Republicanos Unidos (RU) a nivel nacional en los diferentes distritos?

RGM: Estamos trabajando mucho. La promesa que hicimos dentro de RU es competir en todas las posiciones de poder que los sellos nos permitan. Hoy por hoy la ambición es que Ricardo López Murphy sea nuestro candidato a presidente, estamos tratando de convencerlo. Él está muy empecinado y con la idea fija, y creo también que con mucha razón, que tenemos que trabajar sobre el programa y no tanto sobre los candidatos y me parece razonable. Ya hemos conocido las consecuencias de la Argentina que disputa nombres propios por encima de proyectos.

Entonces es un trabajo paralelo: caminar el país de punta a punta, estar cerca de nuestra gente, y en simultáneo trabajar sobre este programa que nos permita el día de mañana entender cuáles son las posiciones a ocupar, quienes son los mejores para cada uno y con un plan detallado para que no nos pase como le pasó a otras coaliciones que después cada uno utiliza ese espacio para hacer caja o campaña.

DCH: ¿Cuál es el proyecto de país que visualizan? ¿Qué análisis hacés de la actualidad y lo que falta hacer?

RGM: Tenemos una cuarta parte de la cantidad de pymes que Argentina necesita. Hoy tenés 6.000.000 de personas registradas en blanco, 6.000.000 de trabajadores en negro y necesitás una fuerza de trabajo cuatro veces lo que es hoy para poder cumplir y justificar todos los gastos que tenés hoy en Argentina.

Mucho está puesto en recuperar la credibilidad en el sector privado, trabajar fuertemente en una reforma o una actualización laboral que elimine la contingencia, volver más eficiente el gasto público, tenemos que trabajar muy fuerte el tema impuesto que es la razón de ser de RU.

Después recuperar la credibilidad de nuestros dirigentes. Venimos de una Argentina de muchos malos ejemplos durante muchos años y nosotros creemos que ahora tenemos que devolverle la credibilidad de nuestras instituciones, fundamental para que los argentinos nos animemos a invertir en nuestro país.

DCH: Hablaste de reforma laboral y es un tema polémico. En los últimos 20 años estuvo en agenda y no se avanzó porque se lo relaciona con flexibilización laboral y pérdida de derechos. ¿Qué es la reforma laboral para ustedes?

RGM: Entendimos que hay una forma donde no se tocan los derechos, no nos metemos con el contrato de trabajo ni con las obras sociales: es solamente atacando las multas. Hoy tenés un problema que es bien concreto que es el incentivo económico del juicio laboral. La relación entre quien contrata y quien es contratado viene viciada ya solamente por el hecho de que la persona que es contratada sabe que ante el menor conflicto tiene la recompensa del juicio.

Entonces el proyecto que ya presentó Ricardo López Murphy es derogar dos artículos que son los que disparan las multas. Desde el momento que uno presenta carta documento, que generalmente esas cartas documento por un uso y costumbre del derecho vienen infladas, al ser diferentes de los registros en término generales, disparan una serie de multas que hacen que una indemnización que podría ser de un número determinado pueda estar 20 veces por arriba de su valor original. Con lo cual cambia las expectativas de la personas y se convierte después en una relación compleja de encontrar incluso un punto en común.

Entendemos que sin avasallar ningún derecho, sin cambiarle ninguna de las seguridades que tiene, pagándoles lo que pagan el resto de los países del mundo que es un sueldo por año de antigüedad, aguinaldo, vacaciones y todo lo que corresponde, puede mejorar mucho el vínculo y terminaríamos cuidando lo más importante de todo, que no es cuidar demasiado a quien contrata ni cuidar demasiado a quien es contratado sino cuidar realmente lo que es importante que es el trabajo. Esto sería el primer puntapié para recuperar la Argentina productiva. Hoy las pymes no se animan a contratar porque un juicio te puede dejar fuera de carrera.

DCH: Tanto vos en CABA como Iván en Chaco atacan el problema de los cortes de calle. ¿Qué pensás de los piquetes?

RGM: Lo que hacemos tanto Iván como yo es mostrar a la política que hay manera diferente de hacer las cosas y podemos estar en lugares donde la gente lo necesita y queremos meternos en los problemas, no queremos ser solamente comentaristas de los problemas.

Lo que quise hacer en muchos de los videos que se hicieron virales es mostrar algo que para mí es muy concreto y termina explicando cómo se resuelven los problemas: no es lo mismo el piquetero violento que corta la 9 de Julio que el pobre tipo que va a la marcha porque tiene necesidad de complementar su changa con un plan y si no va se lo sacan.

Hay dos escenarios muy marcados: la gente que lo necesita y el que lucra porque esa persona tiene una necesidad y la obliga a ir. La diferencia entre dos mundos. Estuve en acampes, he conversado con mujeres y he encontrado la diferencia del cariño de la gente, la necesidad, y la violencia y prepotencia de quienes lo administran.

Esto explica cómo se resuelven estos problemas. Los que hacen negocios son el problema, son cuatro y se los puede encontrar con nombre y apellido. Hay que sacar los intermediarios del medio.

Acá en Resistencia hace poco hubo un claro ejemplo de cómo funciona esta metodología extorsiva y violenta de hacer política. Tenemos en el piquetódromo –NdlR: así bautizó Gyoker a las inmediaciones a Casa de Gobierno- todos los días piquetes, y hace muy pocos días médicos residentes fueron a marchar y les escupieron en la cara con una manguera. Me comentaban alguno de los chicos que cuando fueron a pedir explicaciones de por qué habían reaccionado con violencia contra ellos cuando en general son bastante permisivos con los piquetes, la explicación fue ‘porque ustedes no son violentos y no reaccionan’.

Iván Gyoker: Acá en Chaco está lo que comúnmente se llama la industria de la pobreza. ¿Quién se ve beneficiado por todas estas situaciones? Lo que él dice de sacar los intermediarios es algo clave para nosotros para poder desarmar a estas organizaciones.

Además tienen un juego de que son ellos los que asignan fondos cuando debería ser responsabilidad del Estado y tienen gente que si no van a las marchas le sacan la asistencia que reciben, gente que está totalmente condicionada, porque después estos mismos que ves haciendo esto, los mismos que manejan las becas, son los mismos que el año pasado se presentaron a las PASO con Capitanich. Claramente este modelo tiene muy pocos beneficiarios que son los que manejan estas becas y el propio gobernador porque responden a él en su armado político.

Es necesario para arrancar tener voluntad y vocación y está en nuestra vocación afrontar los problemas. No seremos después los más populares o no se podrá gustar después a todo el mundo. Pero también gobernar es priorizar y nosotros venimos a priorizar el desarrollo y a la gente que quiere salir adelante.

RGM: En más de una ocasión me he encontrado con políticos importantes, de renombre, diciendo que hay cosas que no se pueden resolver, que hay problemas que no se pueden resolver. Y nosotros venimos del sector privado, en el sector privado las cosas se resuelven o se resuelven siempre. Si algún político en Argentina todavía cree que hay un tema que le hace mal a la gente, que genera pobreza, que genera malestar, que no te deja circular en paz, que se dediquen a otra cosa, que se vayan a sus casas. Nosotros venimos a hablar de los problemas de verdad. La grieta se divide entre los que son parte del problema y los que vienen a solucionarlo.

DCH: ¿Cómo ves actualmente al Gobierno Nacional con sus problemas internos, una alta inflación y otras dificultades?

RGM: Es muy trágico. Es un gobierno que solo ha tenido agenda para ellos mismos, desde el primer día todo ha sido pensado y diseñado para la impunidad de Cristina, no les ha importado jamás ningún otro tema . No han presentado un plan económico, no han traído grandes ideas, no han estado cerca de la gente, no hay resuelto el tema de la pobreza, han crecido en la indigencia.

Lo más indignante de todo es que a pesar de todos los problemas que tenemos, empezando por la inflación hasta la convivencia con los narcos y la inseguridad, solo les ha preocupado la agenda de impunidad de Cristina. Han gobernado para su 17 o 18 por ciento.

Los argentinos merecemos un gobierno que empiece a pensar en los problemas de la gente.

DCH: ¿Qué propone RU en los diferentes distritos del país? Sabemos que la macro la maneja Nación pero ¿qué plantean para gobernar las provincias? Y junto a esto ¿qué están para disputar el año que viene?

IG: Estamos para pelear un programa, una agenda. Entendemos que para nosotros primero tiene que estar el qué queremos hacer nosotros, qué nos trae a la mesa electoral y por qué nos sentamos nosotros. Entonces para mí lo más importante de Republicanos Unidos es que podamos pelear una agenda, pelear un programa político, porque no es venir a presentarnos electoralmente o hacer una alianza por hacerla.

Hoy, y hablo estrictamente por Chaco, estamos para pelear una agenda política y un programa que después lógicamente terminará significando candidaturas y nosotros lo que queremos es tener la mayor cantidad de personas con nuestra visión de no solamente defender la libertad, la transparencia y las instituciones, sino también estar del lado del que quiere trabajar, formarse, salir adelante y pelear por este país. Estamos para pelear todo en las provincias y municipios, es la vocación que tenemos.

Nacionalmente, y con Roberto estamos alineados, yo quiero que Ricardo López Murphy sea Presidente de Argentina. Es mi sueño tener a alguien tan honrado, con tanta vocación y con una visión tan clara y concisa de lo que quiere para el país como Ricardo López Murphy y voy a pelear para que sea presidente.

RGM: Ese es el escenario que nos imaginamos, un Ricardo López Murphy compitiendo a nivel nacional.

DCH: ¿Vos en CABA?

RGM: Si Ricardo me lo pide lo haría, estoy siempre dispuesto a colaborar. Eso lo resolverán Ricardo y la gente de Republicanos. Mi ambición es ser parte de este equipo que reforma la Argentina.

Sí te puedo decir que como hoy estamos posicionados y por la forma que estamos trabajando tanto a nivel nacional y en algunas provincias que tenemos grandes equipos, estamos armando agrupaciones muy importantes con las que vamos a dar batallas muy importantes.

En CABA imagino un escenario independientemente del candidato que presentemos, por el peso de Republicanos, por lo que significa Ricardo y por el trabajo que venimos haciendo con Marina Kienast (también legisladora de RU en CABA), nosotros vamos a estar cogobernando seguramente la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener una incidencia importante con todo lo que venga también en la transformación de la Ciudad.

Me imagino a partir del 23 un Republicanos Unidos muy posicionado en el ecosistema político, con muchos más legisladores, muchos más diputados.

DCH: ¿Tuvieron un crecimiento este tiempo como para reclamar más espacios?

RGM: En la Ciudad de Buenos Aires el trabajo que venimos haciendo con Marina siendo dos legisladores nada más es enorme, en la Ciudad somos el partido que más ha crecido en el último tiempo en afiliados, se acercan muchas personas todo el tiempo.

Somos la versión liberal con criterios institucionales y respeto institucional, entonces es un lugar donde la gente se siente cercana. No pensamos un Estado ni más grande ni menos, sino en su medida justa, la medida eficiente, lo que la gente necesita y ese es un lenguaje que las personas lo entienden muy bien.