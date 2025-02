GALLARDO SACÓ A NACHO Y GONZÁLEZ PIREZ: SU FRASE SOBRE EL «CONFORT» EN RIVER QUE SIRVIÓ COMO PRELUDIO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Ni el defensor ni Fernández padecen lesiones musculares, pero no estarán contra San Martín de San Juan. «Decisión técnica», argumentan en Núñez. «Demostrame que, si no jugás, el equivocado soy yo y no vos”, había dicho el Muñeco.

La charla de Marcelo Gallardo con los jugadores de River durante el clásico contra Independiente en el Monumental (Fotobaires).

Marcelo Gallardo tomó una fuerte decisión en la previa del duelo de la séptima fecha del Apertura entre River y San Martín de San Juan en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez. A diferencia de lo que había sucedido en las anteriores convocatorias del 2025,el Muñeco resolvió dejar afuera del viaje a Nacho Fernández y Leandro González Pirez, dos de los jugadores considerados referentes dentro del plantel. Sin embargo, sus ausencias podrían explicarse en una reciente frase suya sobre el «confort».

La realidad marca que ninguno de ellos padece lesiones óseas o musculares. En las entrañas del estadio Monumental argumentan que no estarán presentes frente al Verdinegro «por decisión técnica». En sus lugares, entraron Franco Mastantuono e Ian Subiabre, dos juveniles que vienen de romperla en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela con la Selección Argentina.

Más allá de que no tienen dolencias físicas, no eran considerados por el Muñeco como una de las primeras opciones de recambio en los últimos partidos. El Cerebro, apodado así en su momento Martín Demichelis, solo jugó 26 minutos oficiales en la Liga Profesional, ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Por su parte, el zaguero, que estuvo en el radar de Estudiantes de La Plata el pasado mercado, fue suplente en todos los cotejos y no ingresó al césped.

Marcelo Gallardo y Nacho Fernández, antes de disputar sus únicos minutos en River en 2025 (Daniel Jayo/Getty Images).

Claro está que ambos se vieron «perjudicados» por la llegada de refuerzos en sus puestos. González Pirez, ahora, debe competir con Lucas Martínez Quarta, arribado de Fiorentina por 7.000.000 de euros, y Paulo Díaz, relegado a banco. En tanto, Nacho, además de los que ya estaban de antes, tiene por delante a Matías Rojas -libre, pero de último paso por Inter Miami-, Gonzalo Tapia, que aterrizó con el pase en su poder tras una estadía en Universidad Católica, y Santiago Lencina, de las Inferiores del club

No obstante, Gallardo había enviado un fuerte mensaje interno semanas atrás, en una conferencia de prensa que significó su primera aparición testimonial de 2025. «El que juega es porque se gana el lugar, el que espera es porque tiene la chance de entrar y el que no, deberá seguir trabajando. Si no, hay posibilidad de salida y listo. Malas caras, no«, disparó.

Y lanzó una reflexión sobre la comodidad de estar en River: «No me gusta tener jugadores contentos porque no juegan. No soporto los lugares donde te quedás por confort: demostrame que si no jugás el equivocado soy yo y no vos”.

El último gol de Leandro González Pirez en River fue contra Atlético Tucumán en el Monumental, durante la pasada Liga Profesional (Marcelo Endelli/Getty Images).

Si bien no significa que ese sea el motivo de las bajas de ambos, fue una declaración de principios contundente de Gallardo. Y no le tembló el pulso al momento de correr a los referentes y darle paso a los que mejor están rindiendo.

Sin ir más lejos, Ramiro Funes Mori, que también era líder pero no venía sumando minutos, rescindirá lo que le quedaba de contrato con el Millonario y se irá a Estudiantes de La Plata, al no formar parte de los planes del entrenador.

Las siguientes semanas de entrenamiento en el predio de Ezeiza, una vez que enfrente al Santo sanjuanino, serán trascendentales para saber si esto solo fue un «reto» del Muñeco para que vuelvan a ponerse a punto o si durará algunas fechas más.

