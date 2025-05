GALLARDO NO PUEDE CREER LO QUE HIZO BORJA Y TOMÓ UNA DETERMINACIÓN QUE ESCANDALIZA A TODO RIVER: “ES UNA LOCURA”

River se está preparando para lo que será el choque de cuartos de final del Torneo Apertura contra Platense con el estadio Monumental como escenario. En la previa a este choque se conoció la fuerte determinación de Marcelo Gallardo con Miguel Borja en medio de las dudas sobre su futuro en el Millonario con un contrato que se termina en diciembre.

En el comienzo de la temporada parecía que Borja comenzaría siendo titular y de hecho Gallardo destacó las ganas y el compromiso del colombiano luego de una pretemporada más que intensa. Sin embargo el Colibrí no mostró su mejor versión y comenzó a quedar relegado por un Sebastián Driussi que hoy en día claramente es titular.

Lo cierto es que pensando a futuro de planteó la duda sobre la continuidad del colombiano. El contrato de Borja se termina el 30 de diciembre y no fueron pocos los que se preguntaron la razón por la cual no hubo charlas de ningún tipo para extender el vínculo. Finalmente se supo que el delantero terminó pidiendo un salario impensado.

“Ya hubo un centro de Miguel Borja a la dirigencia de River para renovar por cinco temporadas más. Pidió una locura. Es casi imposible que acepten esa propuesta del delantero, su representante y su entorno”, expresó Renzo Pantich. De esta manera, tanto Marcelo Gallardo como Jorge Brito acordaron que no renovarle al colombiano.

Gallardo cuenta con Borja pero considera que no es un delantero ideal para lo que quiere como sistema, por lo que no está dispuesto a que el club pague tanto dinero por un jugador al que considera suplente. El Colibrí por su parte no tiene pensado bajar sus pretensiones y es por eso que está todo dado para que se marche con el pase en su poder.