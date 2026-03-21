FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO INDEPENDIENTE VS. TALLERES POR EL TORNEO APERTURA

Lo más destacable para el conjunto cordobés es el cambio de mentalidad. Tras un 2025 traumático en el que sufrieron hasta la última fecha para mantener la categoría, el «Apache» ha logrado reconfigurar los objetivos: hoy Talleres ya no mira el fondo de la tabla, sino que desembarca en Buenos Aires con el deseo firme de prenderse en el lote de arriba y dar el zarpazo en el torneo.