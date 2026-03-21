RESISTENCIA RECUPERARON UNA MOTOCICLETA SUSTRAÍDA Y DETUVIERON A UN HOMBRE

Se trata de una moto Honda Wave de 110 cilindradas.

En horas del mediodía, personal de la División Sustracción Vehicular logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída en horas de la madrugada, en un domicilio ubicad en barrio 100 Viviendas.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00, cuando el damnificado manifestó la presencia de personas desconocidas en el interior. Tras el episodio, constató la faltante de su motocicleta, la cual se encontraba con su llave colocada.

Tras la denuncia radicada, los efectivos iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor del hecho, quien estaría ofreciendo el rodado para la venta.

Como resultado de las diligencias, en inmediaciones del pasaje Cocomarola, los agentes procedieron al secuestro de una motocicleta marca Honda Wave 110 cc, que registraba pedido de secuestro activo por la causa.

En el lugar también fue aprehendido un hombre mayor de edad, señalado como el supuesto autor del ilícito, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el detenido fue notificado de su situación legal y trasladado a la comisaría jurisdiccional, mientras que el rodado fue restituido a su propietario, previa acreditación.

Relacionado