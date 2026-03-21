MACHAGAI DETUVIERON A TRES HOMBRES POR EL HURTO DE ELECTRODOMÉSTICOS

Los elementos fueron recuperados y los autores quedaron a disposición de la justicia.

En un procedimiento realizado este sábado en horas del mediodía, personal de la Comisaría de Machagai esclareció un hurto en el barrio Maqui, de la localidad de Machagai, donde aprehendieron a tres hombres.

La denuncia fue radicada por una mujer de 77 años, quien informó la sustracción desde su domicilio de un televisor de 33 pulgadas, una moto guadaña y un bolso con herramientas.

Luego de tareas investigativas, el personal policial logró identificar como presuntos responsables a tres hombres de 22, 29 y 30 años que trasladaban objetos similares a los denunciados.

Al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga hacia una zona boscosa, pero fueron atrapados de inmediato.

Posteriormente, se secuestraron los bienes sustraídos, los cuales fueron hallados en el sector donde los implicados intentaron descartarlos.

Intervino la Fiscalía N° 3, que dispuso la aprehensión de los tres hombres bajo la causa por “Supuesto Hurto” y ordenó la restitución de los objetos recuperados a la denunciante.

Relacionado