EL SENTIDO MENSAJE DE AFA POR EL FALLECIMIENTO DE ERNESTO CHERQUIS BIALO: «EXIMIO PERIODISTA»

La Asociación del Fútbol Argentino expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo, histórico periodista deportivo y ex director de Medios y Comunicación de la entidad.

A través de su cuenta oficial, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un mensaje de condolencias firmado por el presidente Claudio Tapia y todo el Comité Ejecutivo, en el que destacó la trayectoria del comunicador dentro de la institución y su aporte al fútbol argentino.

“#ProfundoDolor La @afa, su Presidente Claudio Tapia y todo el Comité Ejecutivo, le envían sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Ernesto Cherquis Bialo, eximio periodista que supo desempeñarse como Director de Medios y Comunicación de esta Casa”, expresó el comunicado oficial difundido en redes sociales.