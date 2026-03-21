Dom. Mar 22nd, 2026

EL SENTIDO MENSAJE DE AFA POR EL FALLECIMIENTO DE ERNESTO CHERQUIS BIALO: «EXIMIO PERIODISTA»

por Redaccion 4 horas atrás

La entidad madre del fútbol argentino publicó un emotivo posteo tras la muerte de quien fue Director de Medios y Comunicación de la institución.

El sentido mensaje de AFA por el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo: Eximio periodista

La Asociación del Fútbol Argentino expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo, histórico periodista deportivo y ex director de Medios y Comunicación de la entidad.

A través de su cuenta oficial, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un mensaje de condolencias firmado por el presidente Claudio Tapia y todo el Comité Ejecutivo, en el que destacó la trayectoria del comunicador dentro de la institución y su aporte al fútbol argentino.

#ProfundoDolor La @afa, su Presidente Claudio Tapia y todo el Comité Ejecutivo, le envían sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Ernesto Cherquis Bialo, eximio periodista que supo desempeñarse como Director de Medios y Comunicación de esta Casa”, expresó el comunicado oficial difundido en redes sociales.

 

 

Cherquis Bialo fue una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo argentino durante décadas, con una extensa carrera en medios gráficos, radiales y televisivos. Además, tuvo un paso por la conducción comunicacional de la AFA durante la gestión de Julio Grondona, donde ocupó un rol clave en la estrategia de prensa de la entidad.

El mensaje se suma a las múltiples expresiones de dolor que se conocieron en el ambiente del deporte y el periodismo, donde su figura fue ampliamente reconocida por colegas, dirigentes y clubes del fútbol argentino. Con este comunicado, la AFA se sumó a los homenajes por la muerte de una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo nacional.

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