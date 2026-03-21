EL SENTIDO MENSAJE DE AFA POR EL FALLECIMIENTO DE ERNESTO CHERQUIS BIALO: «EXIMIO PERIODISTA»
La entidad madre del fútbol argentino publicó un emotivo posteo tras la muerte de quien fue Director de Medios y Comunicación de la institución.
El mensaje se suma a las múltiples expresiones de dolor que se conocieron en el ambiente del deporte y el periodismo, donde su figura fue ampliamente reconocida por colegas, dirigentes y clubes del fútbol argentino. Con este comunicado, la AFA se sumó a los homenajes por la muerte de una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo nacional.