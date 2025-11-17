FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO DEFENSA Y JUSTICIA VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025.
Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
- Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no comunicó el posible once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de ESPN 2. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.