Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia

El equipo de Florencio Varela llega en una situación límite: debe ganar sí o sí y luego aguardar por una combinación de marcadores en otros partidos para meterse entre los ocho mejores de la competencia. Enfrente estará la Lepra mendocina, sin chances matemáticas de avanzar, pero con la tranquilidad de haber cumplido su objetivo anual tras consagrarse campeona de la Copa Argentina, un logro histórico para la institución.

Con 19 puntos y ubicado en el undécimo lugar de la zona, debe imponerse y esperar que Banfield y Belgrano no sumen de a tres en sus respectivos encuentros, además de necesitar que el duelo entre Estudiantes y Argentinos Juniors no termine igualado. En caso de que alguno de estos resultados no se concrete, su participación en el certamen quedará sentenciada.

Independiente Rivadavia, en cambio, afronta este compromiso sin presiones competitivas, aunque con la motivación de cerrar la temporada con una imagen sólida. El conjunto mendocino quedó sin posibilidades de ingresar a los playoffs, pero atraviesa un cierre de año especial tras alzarse con la Copa Argentina, el primer título oficial en su historia, que además le garantizó un cupo en la próxima Copa Libertadores.