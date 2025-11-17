CORZUELA ENCUENTRAN PLANTACION DE MARIHUANA EN UN BALDIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Incautaron siete plantas.

Este lunes a las 14, los efectivos de Corzuela realizaban sus recorridas y fueron informados de una plantación de cannabis sativa en un terreno baldío en calle Necochea y Alberdi.

Al llegar al terreno encontraron siete plantas de 1,70 metros de altura aproximadamente. Las plantas fueron secuestradas e iniciaron una investigación para dar con los responsables de la siembra.

