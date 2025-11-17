PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el mediodía de este domingo en un control de rutina en la Terminal de Ómnibus de Resistencia, se incautó una importante cantidad de cocaína. Agentes de la Comisaría Cuarta advirtieron que una mujer intentaba dejar un bolso y alejarse rápidamente, por lo que la demoraron para identificarla.

Al revisar el equipaje, encontraron cinco paquetes rectangulares envueltos en negro. Personal especializado realizó la prueba de campo y confirmó que se trataba de cocaína, con un peso superior a los cinco kilos

Por orden del Juzgado Federal, la mujer quedó detenida y la droga fue secuestrada. Además, le incautaron un teléfono celular, dinero en pesos argentinos y algunos billetes y monedas de origen boliviano.