FÚTBOL CHAQUEÑO: “FÚTBOL SIN BARRERAS”, LOS DESAFÍOS DE ENTRENAR A NIÑOS CIEGOS

Desde la falta de apoyo familiar hasta las distancias geográficas, el fútbol para ciegos enfrenta desafíos únicos en la provincia.

Para Estigarribia, trabajar con personas con discapacidad visual ha sido una experiencia transformadora: “Al principio sentí temor. Durante el profesorado no nos enseñan cómo encarar estos desafíos. Sin embargo, esta experiencia me abrió la cabeza y me permitió ver que más allá de la discapacidad, las personas pueden realizar cualquier deporte, siempre adaptándolo a sus necesidades”.