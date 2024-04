FURIA DEL INTENDENTE DE VILLA CONSTITUCIÓN POR LA PARTIDA DE LOS EFECTIVOS DE GENDARMERÍA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

“Los villenses no somos ciudadanos de segunda”, arremetió Jorge Berti ante la decisión del Ministerio de Seguridad nacional de cerrar la delegación y llevar todos los gendarmes a Rosario

Pese a los esfuerzos de las autoridades de Villa Constitución, la delegación local de Gendarmería Nacional Argentina oficializó su cierre este miércoles cuando el comandante mayor Pablo Martínez entregó las llaves del lugar donde se alojaban e informó que retiraría a los efectivos asentados en la ciudad hace ocho años. Ante esta decisión del gobierno nacional, el intendente Jorge Berti expresó su profunda preocupación y lamentó que las intensas gestiones impulsadas desde el Ejecutivo local y el Concejo ante las autoridades provinciales y nacionales no hayan surtido efecto.

Además, redactó un comunicado para expresarle a los vecinos lo ocurrido, en el que también aclaró que “a pesar de las gestiones hechas, el comandante, me informó que ningún funcionario nacional se comunicó con él, por este tema”.

«Sorprende que ninguno de los funcionarios nacionales con los que hablamos, incluso el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini; hayan hecho algo para evitar este destrato para con nuestra comunidad”, disparó Berti y se ofuscó: “Evidentemente solo les importa la ciudad de Rosario, entendemos que se deben cuidar y atender sus problemáticas, pero no es desatendiendo al resto como mejoraremos la seguridad en nuestros territorios”.

El dirigente contó que “para traer Gendarmería a la ciudad hubo mucha gestión en 2016 con quien también hoy es la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Recientemente la visitamos para plantearle que no fuera su Ministerio quien tomara esta decisión. Lamentablemente no lo conseguimos”.

En el mismo rumbo manifestó que seguirán trabajando, gestionando y reclamando para que cuiden a Villa Constitución como a otros lugares. “Los villenses merecemos otra respuesta”, dijo y reclamó que «las autoridades y representantes nacionales, a quienes les pedimos su intervención, den una explicación a nuestros vecinos de las razones de tan lamentable decisión”.

“Estamos realizando diferentes gestiones ante el gobierno provincial para tratar de atenuar el impacto que esta resolución causa en nuestra ciudad”, señaló Berti.

Un reclamo comunitario

La delegación Villa Constitución de Gendarmería Nacional llegó a la ciudad en 2016 luego de innumerables marchas de vecinos que reclamaban mejorar la seguridad y de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Seguridad de la Nación que entonces comandaba Bullrich. Tenía 34 efectivos que, con el paso del tiempo, y en la medida en que recrudecían los casos de inseguridad en Rosario, fue disminuyendo hasta los 20 que había actualmente.

“En ese momento conseguimos que venga una delegación. Más allá de nuestros pedidos, ni con el gobierno de Macri, ni con el de Alberto Fernández, se concretó la cuestión administrativa, para establecer formalmente que villa Constitución tenía una delegación de Gendarmería. Fue una decisión política”, contó Berti a este diario.

“Les conseguimos un lugar muy adecuado -detalló- donde estaban muy confortables y de ese momento empezaron a trabajar en Villa Constitución. Desde hace un tiempo se comentaba que los querían llevar a Rosario. Entonces hicimos gestiones para que no los trasladen. Incluso pedimos que se ponga un puesto fijo de Gendarmería en Arroyo del Medio, en el punto que separa Villa Constitución de San Nicolás, en el límite interprovincial, sobre la ruta provincial 21”.

Berti narró que hace 15 días el comandante Martínez le comunicó que tenían que retirarse porque tenían objetivos que cuidar en Rosario y debían replegar la fuerza. Entre otros funcionarios y legisladores, se comunicó con Federico Angelini, coordinador de las fuerzas federales en Rosario y con los diputados nacionales José Núñez y Alejandro Bongiovani, entre otras autoridades a nivel provincial y nacional, en un esfuerzo por subrayar la necesidad de Villa Constitución de mantener su cuota de efectivos federales.

“Le pedí al comandante que nos diera 15 días por lo menos para hacer las gestiones necesarias”, dijo Berti, quien también recurrió a contactos directos con la ministra Bullrich a través de Gerardo Bongiovani, presidente de la Fundación Libertad, buscando aprovechar cualquier oportunidad para dialogar y exponer esta situación que se vive en la ciudad.

“Hablé con el gobierno provincial, me dijeron claramente que no podían hacer nada porque son fuerzas federales. Eso es cierto, la fuerza es federal y por lo tanto depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Entonces, conseguí hablar con Bullrich y le presenté el tema, pero tampoco dio resultado”, se ofuscó el intendente.

Un golpe muy duro

«Es un golpe tremendo, es una muestra de que no comprenden la situación que viven las ciudades cercanas a Rosario. Está claro que lo que hacen es concentrar en Rosario y está bien que lo hagan porque el conflicto de violencia urbana que hay allí debe ser atendido. Pero no podemos desatender a las ciudades vecinas. El delito muta y se muda de Rosario hacia nuestras ciudades y nos encontramos con que inclusive tenemos menos efectivos policiales de la provincia porque también están afectados a Rosario”, se quejó.

Señaló además que “el delito aumenta en nuestra ciudad por lo cual consideramos que están abandonando y ninguneando a los villenses”, dijo y lamentó que esta decisión se tomó en un momento en que «Gendarmería estaba muy valorada por los vecinos porque trabajaban articuladamente con la policía provincial y Prefectura Naval Argentina. Nos quedamos sin una fuerza en la ciudad, sin una cantidad de hombres importante en el contexto que se vive. Es una mala señal, es demostrar que querernos cuidar y priorizar otros lugares mientras le ponemos el sello a los villenses de ciudadanos de segunda”.

El delito en la ciudad

Berti aseguró que en los últimos tiempos el índice delictivo se incrementó con casos contra la propiedad, las personas y los bienes. «También existe una cuestión que tiene que ver con el narcotráfico. Vemos que se hacen operativos en distintas ciudades y en Villa Constitución no hay un solo operativo, como si la ciudad no existiera, cuando hay denuncias presentadas en los distintos juzgados federales”, se quejó y aclaró que las fuerzas policiales trabajan bien y con los recursos que tienen: “Entendemos la situación, pero no es desprotegiendo un lugar como vamos a resolver los problemas que sufren todos los territorios”.

“Lejos de ser una medida acertada, es una afrenta hacia la sociedad y más si se tiene en cuenta que esta también es una ciudad portuaria y como tal puede tener vinculaciones con las modalidades de delitos que existen en Rosario y Buenos Aires. Está claro que debería haber investigaciones claras en ese sentido, teniendo en cuenta que tenemos alto tránsito de camiones, intensa actividad relacionada a la Zona Franca Santafesina y con el puerto. Por esas razones, deberíamos tener también mayor presencia de fuerzas de seguridad.

Finalmente, Berti consideró que “es muy difícil que una situación de estas se retrotraiga, pero apelamos a una toma de conciencia del cuidado de los territorios y que no prioricen unos sobre otros. Ese no es el camino para tener paz social en toda la provincia”.