FUNDACIÓN HUMEDALES: ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS ERRÓNEAS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En algunos medios de comunicación se publicaron recientemente notas periodísticas, que vinculaban erróneamente a una entidad a la que se le denegó su registro, con la “Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales” -más conocida como «Fundación Humedales»-, afectando la reputación de esta última y generando confusión en la opinión pública.

En esas publicaciones se confundió a la “Fundación Humedales” que tiene registro desde el año 2006, con otra que pretendió obtener inscripción con un nombre parecido, a la que le fue denegado el registro por la Inspección General de Justicia (IGJ), por supuestas inconsistencias en la composición, intenciones, metas, objetivos, planes de inversión, etc.

Para aclarar la cuestión, el coordinador del Programa Corredor Azul de la Fundación Humedales / Wetlands International, Gastón Fulquet, destacó: “Lo primero que hay que decir en relación a la fundación a la que le fue denegada su inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ), -entre otros motivos- esta el hecho que el nombre ‘Fundación Humedales’ ya está asociado con registro de marca a nuestra fundación inscripta en el 2006, cuya razón social formal es “Fundación para la Conservación y Uso Sustentable de Humedales”.

Tratando de explicar la situación dijo: “Yo creo que ahí hubo por parte del autor un trabajo periodístico poco profesional de no consultar a las fuentes, pero tampoco a nosotros, al vincularnos a esta otra institución que pretendía llamarse ‘Fundación Humedales en la Argentina’, con la cual no tenemos ningún tipo de relación”.

Para mayores detalles agregó, “Desde hace tiempo venimos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de todos los gobiernos y somos una institución de referencia y trabajo articulado con otros ministerios de ambiente y/o de turismo de otras provincias, como el caso de Corrientes, por ejemplo. Afortunadamente la gente nos conoce y sabe cómo trabajamos”.

OBJETIVOS GENERALES

Respecto de los objetivos generales de la Fundación Humedales/ Wetlands International, Fulquet explicó que representan localmente a la organización ‘Wetlands International’; que tiene oficinas en más de 20 países. “Nuestros objetivos comulgan como parte de una red, con los objetivos globales que tiene la organización, que pone el foco en la conservación (que incluye tanto la preservación como el uso sostenible) de los humedales. A nivel local trabajamos en visibilizar las funciones ecosistémicas de los humedales, a través de experiencias demostrativas. Proyectos que van desde la preservación estricta dentro de las áreas protegidas como el desarrollo de planes de gestión o de manejo, hasta acciones relacionadas al uso sostenible, como la ganadería de humedales , la pesca o el turismo de naturaleza; siempre y cuando estas actividades se adapten al funcionamiento natural del sistema”.

“En Argentina uno tiende a pensar que los humedales están asociados a los grandes ríos, sin embargo, nuestro trabajo incluye la gran diversidad de humedales que tenemos en nuestro país, no solo pensando en los Esteros del Iberá o el Delta del Paraná, sino también en las marismas o humedales costero-marinos, humedales de altura como los salares, que son muy conocidos por la extracción de Litio”. También aclaró que “Si bien los glaciares son reservorios de agua, que abastecen a los ríos de altura, no pueden ser considerados humedales porque constituyen un ecosistema diferente”, completó.

CAMBIO CLIMÁTICO

Frente a un tema recurrente como el cambio climático “Hay que remarcar que algunos humedales son difíciles de reconocer para el ojo no experto, porque la presencia del agua puede ser permanente o transitoria. Los periodos de sequía que se incrementan por efectos del cambio climático, efectivamente afectan los caudales y los regímenes de agua que nutren los humedales, afectando también sus funciones ecosistémicas, como la depuración del agua o la reproducción de peces en lagunas y bañados, afectando incluso actividades humanas como la pesca. En contraposición, comenzamos a ver ahora un período de lluvias extraordinarias, que producen grandes inundaciones. Esta es la forma evidente en la que se manifiesta el cambio climático”, describió.

“Estos desequilibrios producidos por el cambio climático, muchas veces se agravan en tiempo de sequía por sobre explotación del recurso hídrico en ríos y lagunas, por la utilización de tomas de agua ilegales que no cuentan con el correspondiente estudio de impacto ambiental, dijo Fulquet que remarcó la importancia ciudadana de peticionar y demandar ante las autoridades. “Cuando no se cumple este punto, no se está cumpliendo con el estudio de impacto ambiental, contrariando la Ley General del Ambiente”; por eso insistió con incluir una instancia de participación ciudadana. “Esta herramienta esta reconocida en la Ley General del Ambiente”.

LEY DE HUMEDALES, ASIGNATURA PENDIENTE

En Argentina es asignatura pendiente la aprobación de una ley de humedales. Para Fulquet aún persiste una falsa dicotomía entre la conservación y la producción. “Además, muchas de las leyes de presupuestos mínimos que son antecedentes y establecen parámetros de cumplimiento mínimo por parte de las provincias, tampoco han funcionado lo suficientemente bien (como la Ley de Bosques –por ejemplo) como para pensar que una Ley como la de Humedales por sí sola va a solucionar un problema”.

En el caso de los humedales se trata de ecosistemas poco conocidos por parte de la población, por lo tanto, se perciben como prohibitivas las leyes que van a plantear una regulación u ordenamiento del uso. Los proyectos de Ley de Humedales vigentes plantean la posibilidad de un ordenamiento que incorpore a ese ecosistema y regular usos más adaptados con el objetivo de garantizar y sostener su funcionalidad. Es decir, que de ninguna manera se prohíben actividades productivas. En tal caso es hacer un llamado a implementar esas leyes bajo un enfoque de uso sostenible, adaptando prácticas a las características de esos ecosistemas”.

Para redondear la idea detalló que “es necesario dar un primer paso, que consiste en identificar y caracterizar a los humedales, entender su funcionamiento, ver si se modifican en el tiempo, para avanzar con la realización del Inventario Nacional de humedales que lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Vale aclarar que se trata de procesos que llevan décadas. Nosotros colaboramos con esa tarea técnica, justamente para identificar su presencia en el territorio y entender mejor su funcionamiento. Y a partir de ese punto definir que prácticas son las más apropiadas. En los últimos 6 años se ha inventariado todo el Delta del Paraná y parte importante del Paraná medio y su valle de inundación”.

TURISMO DE NATURALEZA

Por estas latitudes comenzaron desde el año 2016 a realizar en Corrientes acciones orientadas a promover el turismo de naturaleza con apoyo a asociaciones y cooperativas en localidades ubicadas en el recóndito Iberá, como Carlos Pellegrini, Ituzaingó, Loreto y Caá Catí, “demostrando que hay usos que no interfieren con la conservación de los humedales y que ayudan a su posicionamiento como destino turístico nacional e internacional, con importante derrame de beneficios para los lugareños en la economía local”, concluyó.

BIOGRAFÍA

Gastón Fulquet es Doctor en Ciencias Sociales por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina (FLACSO) e investigador asociado del Programa de Estudios sobre la Globalización (Global Studies Programme). Se formó en relaciones internacionales y procesos de integración regional en la Universidad del Salvador y Universidad de Buenos Aires respectivamente. Fue becario por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Se desempeñó por varios años como consultor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en temas de gestión ambiental del agua y de los ecosistemas acuáticos. Actualmente coordina un programa regional para la conservación y restauración del sistema de humedales del corredor Paraná-Paraguay en Fundación Humedales/ Wetlands International. Sus temas de interés son la gobernanza ambiental global, la economía política internacional, la integración regional, y la ecología política.

Relacionado