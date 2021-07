FUERTE ESPERANZA-¿36 HS SIN LUZ EN UNA SEMANA?

¿36 hs sin luz en una semana?

Situación que vuelve a repetirse

Anteriormente Fuerte Esperanza registró en una semana 36 hs, sin suministro de energía eléctrica. Y ahora nuevamente comenzaron a producirse cortes programados, tal acción llama la atención a los usuarios quienes se ven perjudicados en sus tareas cotidianas; a raíz que desde el área local vienen informando cortes programados desde las 13:00 hs a 18:00 hs, pero se extiende hasta 18:30 en muchas ocasiones. Según manifiesta la empresa trabaja en el mantenimiento de la línea que va desde Fuerte Esperanza a M.N. Pompeya, con una distancia aproximada de 45 km. Lo que hasta el momento no informó es que tipo de trabajos se están llevando a cabo. Pero este accionar complica las tareas cotidianas de la población en general (reuniones virtuales, envíos de actividades escolares, de documentación, el suministro de agua por red y todas las acciones dependientes de la energía eléctrica); pero también a los diferentes comercios que no pueden garantizar que la cadena de frio no haya sido alterada.

En una semana la localidad de Fuerte Esperanza registro 36 hs sin luz, hecho que lleva a presuponer un ahorro forzado que modificaría el consumo mensual total, ¿Pero esto se traduce de la toma de lectura de los medidores y luego impacta en las boletas a pagar?, ¿ocurre lo mismo en Pompeya o Sauzalito?

Tomando como ejemplos un usurario (rubro comercio) que pagase por mes, $ 40.000 de luz, y un usuario común $7.500 o $ 1.500, ¿monetariamente cuánto estaría ahorrando en el consumo y en el pago de boleta final?, teniendo en cuenta las 36 hs sin luz que transcurrió durante un mes.

La cuestión preocupante sobre los comercios es, la cadena de frio que se pierde durante estas horas. ¿ Qué medidas toman los comerciantes con los lácteos, embutidos, fiambres, etc.? ¿Los productos, cuánto tiempo perduran sin ver alterado sus propiedades y que esto no resulte nocivo para la salud, sin la temperatura correcta?

Considerando el hospital local, queda preguntarse, cómo se manejan ante esta situación; teniendo en cuenta que las vacunas contra el COVID-19 necesitan una temperatura específica para su eficacia. Y cómo desarrollan sus actividades normales las instituciones educativas y de servicios sin contar con la luz indispensable para sus tareas virtuales.

Y el interrogante final a plantearse es ¿veremos en las boletas a pagar el ahorro forzado al que nos vemos obligados la comunidad de Fuerte Esperanza?

