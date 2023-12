FUERTE CRUCE ENTRE UNA DIPUTADA DEL FRENTE DE TODOS Y UN AGENTE DE POLICÍA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Victoria Montenegro, diputada porteña por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura de la Ciudad Autónoma, tuvo un diálogo con un policía que quedó inmortalizado en un cómic.

En medio de la marcha llevada a cabo ayer en CABA, la diputada porteña Victoria Montenegro tuvo un percance y pidió que la Policía no la toque porque «es diputada». El agente que estaba cumpliendo sus funciones le dejó muy en claro su respuesta y le retrucó: «No me interesa», para luego seguir con el respectivo operativo de seguridad que estaba llevando a cabo.

Toda la secuencia quedó grabada y rápidamente se hizo viral. Incluso, la Canciller Diana Mondino «aplaudió» vía redes sociales el obrar del efectivo durante la marcha que era realizada en el centro porteño.

La situación donde Montenegro expresó «soy diputada, no me toque» y el «no me interesa» que recibió como respuesta quedó inmortalizado en un comic del autor Patrick Ojota.

Puntualmente, Ojota retrata a una mujer llorando, identificada como la diputada, frente a un policía que la mira, todo eso acompañado por el dialogo entre ambos.

El artista posee un estilo crítico social, donde mezcla el humor con la sátira y está más que nada relacionado a los eventos políticos.

