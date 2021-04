FUERTE APOYO DE CARLA VIZZOTTI A LA SALUD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Durante la reunión de trabajo específico entre la Ministra de Salud de la Nación Carla Vizzoti y el Consejo de Política Indígena, se pudo conocer los objetivos planteados por Daniel Segovia (Coya) presidente del CNPI, en relación a las distintas situaciones de emergencias en salud que atraviesan los Pueblos Originarios de las zonas más vulnerables del país y en especial la grave discriminación que sufren en CABA.



El Gobierno Nacional está presente en todas los lugares donde exista vulnerabilidad, en absoluta referencia a los barrios, villas, asentamientos, poblados por pueblos originarios en su mayoría y en especial en Caba, dejando en claro que la salud es la prioridad y con las restricciones aplicadas “no buscamos que no haya casos aunque “Sabemos que es posible que aumente el número de fallecidos, necesitamos que disminuya la cantidad de contagios y los ingresos de personas a terapias intensivas”. Redoblamos esfuerzos para dar respuestas concretas. Expresó Carla Vizzotti.

La mesa de trabajo se llevó adelante con una dinámica de precisión, en virtud de la información, datos de relevamientos específicos y amplios informes de abordajes de control sanitario, seguimiento y estadísticas que posee el CNPI en todo el país, con actualizaciones permanentes, que permitió a la Ministra compartir los contenidos en un amplio intercambio formal y compromisos de las partes, como así también analizar de modo práctico las posibilidades de soluciones para los descendientes de los primeros habitantes del territorio. Sin información y datos específicos no podemos hablar nada …pusimos a disposición toda la base informativa, abordajes, red indígena y relevamientos como lo venimos haciendo siempre” Daniel Segovia Se conoce que el Ministerio de Salud de la Nación continúa con una planificación de prevención muy específica en estás épocas de pandemia con asistencia y acompañamiento a los distintos ministerios de Salud de las provincias con mayor población Originaria. La Ministra de Salud C. Vizzotti remarcó que el impacto de la segunda ola es de tal gravedad que “el sistema de salud está en tensión permanente” debido a la velocidad de los contagios. “Por eso necesitamos disminuir la circulación de personas y la articulación con los dirigentes de política indígena como lo hacemos con todos los sectores, es muy oportuna, para luchar con disminuir los contagios” y llegar a todos con el plan de vacunación, Sentenció Carla Vizzotti.



La Provincia de Salta y su Ministerio de Salud se encuentra en plena lucha con las distintas problemáticas de la población originaria, recibe el apoyo permanente de Salud Nación y junto a la red indígena de CNPI en coordinaciones de comunicación efectiva , lograron resultados específicos: “Estamos dando respuestas con operativos permanentes de amplia cobertura sanitaria, asistencia permanente con seguimientos específicos y agentes sanitarios bilingües, con resultados reales de disminución en la mortalidad infantil de pueblos indígenas entre otros temas”. Juan Esteban Ministro de Salud de Salta. La reunión de la funcionaria nacional con la política indígena continuará con una extensa agenda de trabajo que incluye: Congreso Nacional de Salud de Pueblos Originarios, acompañamiento a la Ley de promotores de Salud, convenio de Conectividad para puestos de Salud cercanos a Municipios con población indígena y campaña de vacunación con instructivos en los idiomas originarios de uso preponderante, Capacitación de Salud con idiomas indígenas. Además la representación originaria de los funcionarios, profesionales, intendentes y los líderes dirigentes Indígenas en áreas específicas en lo nacional o en distintas provincias, se encuentran en un estado de unificación ejemplar para dar respuestas reales y concretas.

No pudimos evitar consultar a las partes sobre la situación de debate actual de CABA con la presencialidad en educación y el trato a los pueblos originarios en la ciudad y nos respondió Daniel Segovia del CNPI: “Vamos a denunciar penalmente a Horacio Rodríguez Larreta por llevar adelante un sistemático plan de psicoterrorismo, en contra de nuestros hermanos que habitan la gran capital, el daño es irreparable”. La inclusión y participación es un eje principal del estado que siempre va a dar respuesta a cada jurisdicción que lo necesite” porque, en materia de asistencia sanitaria, “el que da respuesta final siempre debe ser el Estado nacional”: Carla Vizzotti

