Franco Colapinto y el límite de motores de Alpine: la verdad detrás de una posible sanción

Ese retroceso puede condicionar seriamente sus posibilidades de sumar puntos en un trazado donde la posición de partida es determinante. Más allá de esta situación, la realidad es que todos los pilotos de la grilla se encuentran en contextos similares a esta altura del año. La diferencia está en cómo cada equipo administra los recursos disponibles.

Franco Colapinto vuelve a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán

La acción comenzará el viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

Práctica Libre 2: 9:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8:00

Las carreras de Colapinto con Alpine