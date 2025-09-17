SIETE PERSONAS DETENIDAS EN MACHAGAI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tres efectivos policiales fueron agredidos durante el procedimiento mientras un grupo de vecinos intentaba usurpar un terreno.

Este miércoles, efectivos de la Comisaría de Machagai fueron agredidos durante un procedimiento de usurpación de terreno en el barrio Puente Viejo.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30, cuando un grupo de personas intentó impedir la medida. En total, siete ciudadanos fueron demorados y notificados de aprehensión por “Supuesta Resistencia y Atentado Contra la Autoridad y Desobediencia Judicial”.

Como consecuencia, tres policías resultaron con lesiones, tales como mordeduras, esguince de tobillo y hematomas.

