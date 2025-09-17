BAYERN MÚNICH VENCIÓ 3-1 A CHELSEA EN EL DEBUT DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, atraviesa un inicio arrollador en la Bundesliga, con tres victorias al hilo y un saldo demoledor de 14 goles a favor. La fórmula combina la jerarquía de históricos como Manuel Neuer y Harry Kane, con la frescura de refuerzos de peso: Luis Díaz, Nicolas Jackson y otros talentos que aportaron variantes en ataque.

En su camino en el torneo local ya se dio el lujo de golear 6-0 al Leipzig y 5-0 al Hamburgo, aunque también mostró que puede sufrir en defensa al vencer por 3-2 al Augsburgo. Sin embargo, el entrenador belga no podrá contar con dos piezas clave: Jamal Musiala, lesionado en el peroné, y Alphonso Davies, baja por una rotura de ligamentos.

Chelsea, bajo la conducción de un plantel renovado, también llega invicto en Premier League, con un proyecto que apunta alto pese a una fuerte reestructuración en el último mercado de pases. Enzo Fernández es uno de los líderes indiscutidos en el mediocampo y será clave para intentar controlar los hilos del partido.

Con ventas récord por más de 300 millones de euros, los Blues se desprendieron de varias figuras pero sumaron a jóvenes promesas, entre ellas Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte. El argentino ex Rosario Central ya debutó en la liga inglesa, aunque no fue inscrito para esta etapa de Champions.

Ambos equipos son candidatos a llegar lejos en el torneo. El local busca volver a levantar la Orejona después de cinco años, mientras que la visita pretende confirmar que la Conference League y el Mundial de Clubes no fueron casualidad, sino la base de un ciclo competitivo. El Allianz promete una noche de alto voltaje.

Bayern Múnich vs. Chelsea: probables formaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Staniši; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarbioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro. DT: Enzo Maresca

Bayern Múnich vs. Chelsea: otros datos