BAYERN MÚNICH VENCIÓ 3-1 A CHELSEA EN EL DEBUT DE LA CHAMPIONS LEAGUE
El conjunto alemán mostró solidez y derrotó a los ingleses en la primera fecha de la fase de grupos de la competencia. Enzo Fernández fue titular y Alejandro Garnacho ingresó en el ST.
Bayern Múnich comenzó con el pie derecho su camino en la UEFA Champions League al vencer 3-1 a Chelsea en la primera jornada de la fase de grupos. Con un gran nivel colectivo, el equipo alemán se impuso con goles de Trevoh Chalobah en contra y Harry Kane (en dos oportunidades), mientras que Cole Palmer descontó. Enzo Fernández fue titular y Alejandro Garnacho sumó minutos.
El equipo bávaro abrió el marcador gracias a un gol en contra de Trevoh Chalobah y, pocos minutos después, el delantero inglés amplió la ventaja desde el punto de penal. El conjunto dirigido por Enzo Maresca reaccionó con un contraataque letal que finalizó Palmer con un gran gol, aunque no le alcanzó para evitar la caída en Alemania que se terminó ampliando con un doblete de Kane.
En el conjunto inglés, el campeón del mundo fue titular y completó un partido correcto en la mitad de la cancha, aunque salió reemplazado en los minutos finales. Por su parte, Alejandro Garnacho inició en el banco de suplentes e ingresó a los 22 minutos del complemento en lugar de Andrey Santos, aportando frescura en el ataque.
En la próxima fecha, Bayern Múnich viajará a Chipre para enfrentar a Pafos FC, mientras que Chelsea buscará recuperarse en Stamford Bridge cuando reciba a Benfica.
Cómo llegan ambos equipos a este duelo
El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, atraviesa un inicio arrollador en la Bundesliga, con tres victorias al hilo y un saldo demoledor de 14 goles a favor. La fórmula combina la jerarquía de históricos como Manuel Neuer y Harry Kane, con la frescura de refuerzos de peso: Luis Díaz, Nicolas Jackson y otros talentos que aportaron variantes en ataque.
En su camino en el torneo local ya se dio el lujo de golear 6-0 al Leipzig y 5-0 al Hamburgo, aunque también mostró que puede sufrir en defensa al vencer por 3-2 al Augsburgo. Sin embargo, el entrenador belga no podrá contar con dos piezas clave: Jamal Musiala, lesionado en el peroné, y Alphonso Davies, baja por una rotura de ligamentos.
Chelsea, bajo la conducción de un plantel renovado, también llega invicto en Premier League, con un proyecto que apunta alto pese a una fuerte reestructuración en el último mercado de pases. Enzo Fernández es uno de los líderes indiscutidos en el mediocampo y será clave para intentar controlar los hilos del partido.
Con ventas récord por más de 300 millones de euros, los Blues se desprendieron de varias figuras pero sumaron a jóvenes promesas, entre ellas Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte. El argentino ex Rosario Central ya debutó en la liga inglesa, aunque no fue inscrito para esta etapa de Champions.
Ambos equipos son candidatos a llegar lejos en el torneo. El local busca volver a levantar la Orejona después de cinco años, mientras que la visita pretende confirmar que la Conference League y el Mundial de Clubes no fueron casualidad, sino la base de un ciclo competitivo. El Allianz promete una noche de alto voltaje.
Bayern Múnich vs. Chelsea: probables formaciones
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Staniši; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
- Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarbioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro. DT: Enzo Maresca
Bayern Múnich vs. Chelsea: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Allianz Arena (Múnich).
- Árbitro: José María Sánchez.
- VAR: Carlos del Cerro Grande.
- TV: ESPN.