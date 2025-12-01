Foro Permanente Discapacidad y el Garrahan realizan acción en conjunto para anunciar nuevas medidas de lucha

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Foro Permanente Discapacidad y el Hospital Garrahan brindarán una conferencia de prensa en conjunto este miércoles desde las 11 horas, como respuesta a la postergación de la aplicación de las leyes de emergencia en discapacidad y pediatría

Bajo el lema “Discapacidad y el Garrahan unidos por la Emergencia”, se espera que se anuncien nuevas medidas federales de lucha. El encuentro tiene lugar en Entrada del Hospital Garrahan, en Combate de Los Pozos 1881

Desde el Foro indicaron que esta nueva acción tiene lugar «en un momento crítico para miles de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, trabajadoras y trabajadores del sistema, prestadores e instituciones de todo el país».

«Si bien el Gobierno Nacional promulgó las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad, postergó su aplicación», lamentaron en la convocatoria.

Indicaron que «la puesta en marcha quedó suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional, en un claro mensaje de abandono hacia los sectores más vulnerables».