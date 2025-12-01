FORO PERMANENTE DISCAPACIDAD Y EL GARRAHAN REALIZAN ACCIÓN EN CONJUNTO PARA ANUNCIAR NUEVAS MEDIDAS DE LUCHA
«Si bien el Gobierno Nacional promulgó las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad, postergó su aplicación», lamentaron en un comunicado.
«Frente a esta situación, se anunciarán nuevas medidas de lucha y acciones conjuntas de alcance federal el miércoles 10 de diciembre, en el marco de la asunción de los nuevos diputados y senadores, para exigir su inmediata implementación», señalaron en la carta difundida este lunes.