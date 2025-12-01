DENUNCIARON POR LAVADO DE DINERO A DOS SUPUESTOS TESTAFERROS DE CHIQUI TAPIA

Para Carrió, Yofre y Del Gaiso la empresa de Pantano y Conte se habría beneficiado de multimillonarios giros detrás delos cuales estarían Tapia y, su ladero y tesorero de AFA.

El vínculo con Chiqui Tapia

Luciano Pantano conformó una sociedad llamada Centra Park Drinks SRL en febrero de 2021, con un capital de 300 mil pesos junto a un socio: Diego Adrián Lucero. Un año después, en febrero de 2022, Lucero le cede sus acciones, el 50% del total de la firma, a Conte. Hasta ahí nada llamativo. Sin embargo, todo cambia en junio de 2024 cuando Lucero se desprende de la mayoría de sus acciones, se las cede a Conte, pero al mismo tiempo ella renuncia a su cargo de gerenta y se decide cambiar el nombre de la compañía por Real Central SRL.

En esa modificación de razón social no solo se amplían su objeto social, sino que también se produce una sospechosa inyección de fondos de 58 millones de pesos. Dos semanas después, señalan en su presentación a la Justicia, la firma habría adquirido la propiedad de la polémica en Pilar.

En este punto aparece la figura clave es Lucas Labbad, quien ocupó una gerencia en Boca Juniors durante el mandato de Daniel Angelici. “En enero de 2023, Pantano asumió como presidente de la empresa Mendoza Wines SA y se asoció con Lucas Labbad, exgerente general de Boca Juniors, en el negocio de los viñedos. Lucas Labbad es una figura reconocida dentro del ecosistema del fútbol argentino y adquirió notoriedad por su desempeño como Gerente General del Club Atlético Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici”, explica el escrito que está ahora en poder de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

“En ese cargo asumió un rol central, gestionando áreas administrativas, contractuales y operativas, y manteniendo vínculos institucionales, con actores de peso del fútbol nacional e internacional. Su perfil se consolidó como el de un dirigente con fuerte impronta empresarial aplicado al ámbito deportivo. Tras su salida de Boca Juniors, Labbad continuó vinculado al ambiente futbolístico a través de distintos proyectos empresariales privados”, sigue la denuncia.

“La figura de Labbad adquiere particular relevancia respecto de Pantano pues su asociación e ingreso a la empresa vitivinícola Mendoza Wines S.A le habría permitido fortalecer y profundizar su posicionamiento en el mundo empresarial del futbol y, a su vez, esto lo llevó a ingresar a formar parte del entorno directo del dirigente de alto nivel del fútbol argentino, que ya hemos mencionado”, apuntan.

Y marcan que “la trayectoria de Lucas Labbad, su estructura de relaciones en el mundo del fútbol profesional y el vínculo con Pantano resulta muy clave para entender la expansión y el posicionamiento de este último, a tal punto de ser uno de los socios de la empresa REAL CENTRAL S.R.L, que habría adquirido la mencionada propiedad -de semejante tamaño y valor económico-, supuestamente, para este importante dirigente”, explican.

Carrió y sus dirigentes aportaron además varias publicaciones en redes sociales como parte de la prueba en el expediente. Uno es un mensaje de Carlos Tevez contra Toviggino, tesorero de AFA, del 5 de marzo de 2024.

“Me parece q tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba”, disparó el ídolo xeneize.

Millonarios de la noche a la mañana

Conte fue hasta agosto de 2012 una monotributista que, en 2020, recibió de acuerdo a registros oficiales un beneficio de Ingreso Familiar de Emergencia, el subsidio que pagaba el Estado Nacional en la pandemia de coronavirus. En abril de 2021 se jubiló y empezó a tener la obra social del PAMI.

En mayo de 2022 pasó a se trabajadora autónoma registrada Categoría T1 y declaró haber obtenido ingresos brutos por 15 mil pesos en 2024. Esa cifra coincide con el momento en el que adquiere el paquete accionario mayoritario de Real Central SRL, antes de que la empresa incrementara exponencialmente sus ingresos.

Pantano sería hasta hoy monotributista categoría G, que le permite facturar hasta 40 millones de pesos al año y habría tenido hasta el mes de septiembre deudas bancarias por poco más de 2 millones de pesos.

“Es menester recordar que también resultaría poco creíble, que sean titulares de una sociedad de responsabilidad limitada que se inició con un capital social de 300.000 pesos, pero que a partir de mayo del año pasado haya tenido un aumento de ese capital por la suma de 58.000.000 de pesos. ¿Cuál de ellos aportó el capital?, ¿de dónde habrían provenido los fondos para poder hacerlo? y cómo fue posible, aún con ese aumento de capital (que, al valor del dólar, a mayo de 2024, ¿equivalía a una cifra aproximada a los U$ 60.000 mil dólares) hubieran adquirido semejante propiedad cuyo valor debe superar esa cifra en millones?”, se preguntan los denunciantes.

“Dicho de otro modo, la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros, permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”, sentenciaron los denunciantes.

“Los antecedentes expuestos permiten sostener que los Sres. Pantano y Conte habrían actuado como testaferros o prestanombres, valiéndose de la persona jurídica Real Central S.R.L. como sociedad pantalla, con el único objeto de ocultar la identidad del verdadero dueño del inmueble y del capital aportado. La interposición de personas y la utilización de estructuras societarias ficticias para simular operaciones comerciales son típicas de las maniobras de lavado de activos, tal como lo han reconocido nuestros tribunales», concluyeron.