FORMOSA: UN MINISTRO DE GILDO INSFRÁN ARRASTRÓ A UN MANIFESTANTE SOBRE EL CAPOT DE SU CAMIONETA

Cerca del mediodía, el Comité de COVID-19 de Formosa se reunió en la Casa de Gobierno, como lo hace diariamente, para analizar las estadísticas epidemiológicas y definir las restricciones para la provincia. En la puerta del edificio se autoconvocó un grupo de comerciantes que por las medidas adoptadas por el gobierno de Insfrán no pueden abrir sus locales. Muchos de ellos están sin trabajar desde marzo del año pasado.

Cuando Gómez se retiró de la reunión, a bordo de su camioneta, uno de los manifestantes, Pablo Siddig, referente de Comerciantes Unidos Formoseños según el diario local El Comercial, le gritó: “Bajá a hablar con la gente”. El funcionario no respondió al reclamo. Por el contrario, aceleró su vehículo en dirección contraria al sentido de la calle José María Uriburu de la capital provincial. Como consecuencia, el hombre quedó apoyado sobre el capot y fue arrastrado por varios metros.

Siddig terminó golpeado en su pierna derecha. “Nos están pasando por encima, literalmente. No doy más, esto te da mucha impotencia. Encima que me chocan, me quieren llevar detenido”, exclamó el hombre tras el hecho. Las cámaras de los otros manifestantes también registraron la represión de la policía local a los manifestantes para que despejaran la vía y permitieran circular al funcionario. Gómez finalmente huyó en contramano por la calle Uriburu.

A mediados de mayo se registró otro hecho de brutalidad policial en Formosa. Sucedió cuando, mediante un despliegue inédito, efectivos abrieron por la fuerza la puerta de la casa de un hombre con COVID-19 que quería hacer la cuarentena en su casa y no en un centro de aislamiento.

El accionar fue visibilizado por un grupo de vecinos que se acercó hasta el lugar y registró el accionar policial. Gabriela Neme, concejala de Formosa por el peronismo disidente, publicó en su cuenta de Twitter: “Acaban de llevar por la fuerza a un positivo de COVID, rompieron su casa, alteraron a su familia, por querer hacer cuarentena en la casa y no en sus centros de detención. ¡Basta!”

En otra publicación enfatizó: “15 policías con combis de traslado para prisioneros intentan ingresar por la fuerza para capturar a un positivo de COVID por querer hacer la cuarentena domiciliaria. Nos están cazando”.

“Fuimos testigos del peor de los avasallamientos que venimos sufriendo hace más de un año. El allanamiento y la aprehensión por la fuerza de un enfermo COVID positivo. Que hace cinco días está haciendo aislamiento y no lo violó. Es asintomático, estaba en su casa, aislado con su mamá y su hermana. Lo obligaron a ir a una escuela. A un CAS (Centro de Aislamiento Sanitario) con otras personas. No hay médicos y tienen la visita una vez al día de un enfermero. Están custodiados por policías, un régimen carcelario. Realmente un atropello”, expresó Neme en diálogo con Infobae.

El hecho ocurrió pasadas las 15 y fue Neme quien difundió una serie de videos para graficar dicha situación. La policía llegó hasta la casa de Gustavo, el hombre en cuestión, y exhibió la orden de allanamiento, dictada por el juez subrogante Marcelo López Picabea, quien arribó hasta la zona pero permaneció a más de 50 metros del operativo.