FOR EVER VISITA A SANTAMARINA ESTE DOMINGO PARA SEGUIR SUMANDO PUNTOS

Chaco For Ever enfrentará este domingo a Santamarina en Tandil por la 33° fecha de la Primera Nacional, a las 15:00 horas con transmisión vía streamingo por TyC Sports Play.

El «Negro» se encuentra en el sexto lugar de la tabla tras la victoria por 1 a 0 frente a Atlético Rafaela, mientras que Santamarina se ubica último con 24 puntos luego de perder 4 a 0 con San Martín de San Juan.

El entrenador del equipo chaqueño, Daniel Cravero, ensayó cinco cambios en el último entrenamiento antes de partir rumbo a Buenos Aires, en su mayoría por jugadores con cinco tarjetas amarillas acumuladas y uno por molestias.

El objetivo de For Ever es terminar la temporada en lo más alto posible para ingresar en el reducido y contar con ventaja deportiva definiendo de local en los play off.

