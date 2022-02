FOR EVER JUGÓ UN PARTIDAZO EN FLORESTA, PERO ALL BOYS LO EMPATÓ EN EL FINAL

Chaco For Ever jugó un partidazo en Floresta pero no lo liquidó y All Boys lo empató en el descuento en un vibrante encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Primera Nacional. Igualaron 2 a 2.

Los dirigidos por Daniel Cravero fueron superiores en el primer tiempo y generaron varias situaciones claras a lo largo de los 90 minutos que no pudieron terminar en gol.



Foto: Instagram/@clubchacoforever.

A los 6’ del primer tiempo, el volante Álvaro Cuello abrió el marcador para el “Negro” con un tanto de cabeza. A los 13’ empató para el “Albo” el mediocampista Nicolás Barrientos.

For Ever confirmó su dominio con otro gol de cabeza anotado por Matías Romero a los 24’ del primer tiempo.



Foto: Instagram/@clubchacoforever.

En el complemento, el conjunto chaqueño se replegó con tenencia de pelota y tuvo dos clarísimas para liquidarlo: una pegó en el palo y la otra, salvada sobre la línea.

All Boys apenas lo inquietó. Con más empuje que juego, a los 91’ el central Matías Muñoz conectó una chilena y metió un golazo de otro partido. Los jugadores de Aníbal Biggeri se salvaron de una derrota casi cerrada.



Foto: Instagram/@clubchacoforever.

En el local recibieron amarilla cuatro futbolistas: Leandro Martínez Montagnoli, Marcos Sánchez, Matías Muñoz, Nicolás Barrientos. Mientras que en la visita, solo dos: Martín Garnerone y Lucas Fernández.

Con este empate, el albinegro de Resistencia se ubica séptimo en la tabla y continúa invicto en su regreso a la segunda categoría del fútbol argentino con una victoria y dos empates.

Chaco For Ever recibirá el domingo 6 de marzo a Güemes, de Santiago del Estero, a las 19:30 horas en el Gigante de la Avenida.

