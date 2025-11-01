FONTANA VOLCO EL AUTO DE SU PADRE Y HUYO: LO HABIA HURTADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un sujeto que viajaba junto a un amigo, dejaron el vehículo abandonado en Pasaje Alvear al 4900.

A eso de las 4.45, personal de la Comisaría Primera Fontana, llegaron hasta el lugar y hallaron recostado sobre un lateral un automóvil Chevrolet Corsa Clasicc, color blanco sin ocupantes.

Consultaron con los vecinos de la zona y dijeron que el rodado venía a alta velocidad, para luego volcar. Vieron a los ocupantes, salir del interior y huir de la zona.

Procedieron a incautar el auto y trasladarlo a la unidad, para que se inicien las investigaciones para dar con el propietario, a quien lograron localizar en el barrio 100 viviendas, siendo este un hombre de 72 años, quien comento que el auto se lo habría robado su hijo y que este circulaba junto a un amigo al momento del siniestro.

El damnificado radico la denuncia por el hecho y de acuerdo a lo dispuesto por la Magistratura en turno, se hizo entrega del vehículo.-

