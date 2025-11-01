Aldosivi le ganó a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura y salió del fondo

Aldosivi, dio el golpe este sábado de local en Mar del Plata y se impuso 3-1 ante Independiente Rivadavia por la fecha 14 del Torneo Clausura, para salir del fondo de la tabla de la Zona A.

Este sábado, en el Estadio José María Minella, Giani, Palavecino y Tobías Cervera anotaron los goles de la victoria, mientras que en la «Lepra» descontó Arce cuando el encuentro ya estaba liquidado.

El equipo de Mar del Plata llegaba en un momento de desesperación, ya que marchaba último tanto en la tabla general como en la de promedios , lo que lo coloca en zona de descenso directo a la Primera Nacional.

Esta victoria le dará un respiro temporal y lo sacará de la zona roja, por lo que, con solo dos fechas restantes, no tiene margen de error ante su público.

La situación de la «Lepra mendocina» era totalmente opuesta. Ya asegurado en Primera División para la temporada 2026, el club vive un momento de euforia, ya que viene de una gesta memorable al eliminar a River de la Copa Argentina, lo que le permitió clasificarse a la primera final de su historia.