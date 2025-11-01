ALDOSIVI LE GANÓ A INDEPENDIENTE RIVADAVIA POR EL TORNEO CLAUSURA Y SALIÓ DEL FONDO
La «Lepra» no pudo aprovechar el envión de dejar afuera a River de la Copa Argentina, y cayó este sábado en su visita a Mar del Plata
Formaciones de Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes o Santiago Laquidain, Fernando Román Villalba; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani y Franco Rami. DT: Guillermo Farré.
Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Matías Valenti, Pedro Souto; Maximiliano Amarfil, Muricio Cardillo, Leonel Bucca, Santiago Muñoz; Nicolás Retamar y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Aldosivi vs. Independiente Rivadavia: datos del partido
- Hora: 14:45
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Álvaro Carranza
- Estadio: José María Minella