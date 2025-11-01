Lionel Messi cruzó a Davo Xeneize cuando hablaron de sus equipos: “¿Vos sos de...?

Lionel Messi debutó como comentarista en un stream junto a Davo y la Cobra

Antes de enfrentar a Nashville FC por la MLS, Lionel Messi y Luis Suárez volvieron a ser figuras, pero esta vez fuera del campo de juego. Es que el uruguayo y La Pulga estuvieron como comentaristas en un stream junto a Davo Xeneize y la Cobra, donde reaccionaron en vivo al partido entre Montevideo Boca Juniors y Deportivo LSM, el club fundado por el uruguayo en 2018.

La transmisión sumó miles de vistas en cuestión de minutos y la charla tuvo fútbol, risas y anécdotas. Además, Rodrigo De Paul se sumó de manera sorpresa.

Durante el vivo, Messi hizo algunas confesiones, entre ellas que cambió una de sus costumbres más clásicas. “Lo tomo amargo. Cuando era chico tomaba dulce, como mi vieja. Después, cuando me lo empecé a hacer solo, me lo hice amargo. En realidad tomaba dulce y empecé a hacerlo amargo por el tema de la azúcar”, contó entre risas.

«En Rosario tomaba con la que venga. Ahora tomo con la uruguaya”, admitió sobre la yerba que usa, provocando las bromas del delantero.

Minutos después, el crack rosarino recordó una anécdota que involucró a Sergio “Kun” Agüero durante la Copa América 2015. “En el interior hay mucha gente que lo toma dulce. Nosotros con el Kun no sé por qué le metíamos miel al mate. Le mandaba miel al agua. Era dulce, estaba bueno”, contó entre carcajadas.

Ya más en confianza y cambiando de tema, Messi le preguntó a Davo algo que lo descolocó. “¿Vos sos del Madrid también?”, consultó. Esto desató la risa de todos, ya que comenzaron a recordar la histórica rivalidad entre Barcelona y Real Madrid.

Minutos después, la transmisión tuvo una aparición sorpresa: Rodrigo De Paul se unió brevemente al vivo para saludar a su capitán y sumarse a la charla.