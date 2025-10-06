FONTANA RÁPIDA INTERVENCIÓN POLICIAL EVITÓ HURTO EN UNA CASA QUINTA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal policial intervino tras una denuncia vecinal y detuvo a un hombre de 30 años con elementos sustraídos de una propiedad.

Este lunes pasadas las 17, efectivos del Servicio Externo y Guardia fueron alertados sobre un masculino retenido por vecinos en avenida Alvear al 5500 aproximadamente, quien tenía en su poder una manguera, un cepillo barre fondo y sacas hojas, objetos presuntamente sustraídos de una casa quinta.

Al llegar, los agentes constataron los hechos y procedieron a la detención del hombre de 30 años. El propietario, de 56 años, realizó la denuncia correspondiente.

La Fiscalía en turno dispuso la notificación de aprehensión por el delito de “Supuesta tentativa de hurto”.

Relacionado