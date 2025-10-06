UNO POR UNO, QUIÉNES INTEGRAN LA «BANDA PRESIDENCIAL» DE JAVIER MILEI

La presentación del libro «La construcción del milagro« del presidente Javier Milei no es solo un acto político y literario, sino que incluye un show musical, con la participación de una singular «banda presidencial» compuesta por figuras clave de su entorno político y personal.

La «Banda Presidencial»: quiénes son sus integrantes La alineación de esta banda de apoyo refleja una mezcla de legisladores, asesores y colaboradores cercanos.

Batería: A cargo del diputado nacional Alberto "Bertie" Benegas Lynch , representante de la provincia de Buenos Aires.

Primera Guitarra: Interpretada por su hermano, Joaquín Benegas Lynch , quien es también candidato a senador nacional.

Bajo: Lo ejecuta Marcelo Duclós , biógrafo de Milei y una persona de su círculo íntimo.

Coros y Voces: La diputada Lilia Lemoine participa en los coros, y también se sumó la pareja de Duclós, Ana Tamagno , quien también acompaña vocalmente al mandatario.

Segunda Guitarra: El rol lo cumple Hernán Scarfó.

Además de los músicos principales, la formación se completa con otras figuras allegadas al presidente, como el abogado Fernando Mezzina y Mario Suli, asistente personal de Milei, aunque sus roles musicales específicos no han sido detallados.