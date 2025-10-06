UNO POR UNO, QUIÉNES INTEGRAN LA «BANDA PRESIDENCIAL» DE JAVIER MILEI
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El presidente presenta su libro este lunes en el Movistar Arena de Villa Crespo y, al momento de cantar, contará con sus principales aliados políticos.
La «Banda Presidencial»: quiénes son sus integrantes
La alineación de esta banda de apoyo refleja una mezcla de legisladores, asesores y colaboradores cercanos.
- Batería: A cargo del diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch, representante de la provincia de Buenos Aires.
- Primera Guitarra: Interpretada por su hermano, Joaquín Benegas Lynch, quien es también candidato a senador nacional.
- Bajo: Lo ejecuta Marcelo Duclós, biógrafo de Milei y una persona de su círculo íntimo.
- Coros y Voces: La diputada Lilia Lemoine participa en los coros, y también se sumó la pareja de Duclós, Ana Tamagno, quien también acompaña vocalmente al mandatario.
- Segunda Guitarra: El rol lo cumple Hernán Scarfó.
Cómo se formó la «Banda Presidencial»
La conformación de esta banda quedó en evidencia gracias a una foto compartida en la red social X por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La imagen mostraba a los integrantes durante un ensayo previo en la Quinta de Olivos, lo que confirmaba que el evento de presentación tendría una fuerte impronta de espectáculo político-musical.
Este formato de evento, que combina la presentación de sus ideas económicas y políticas plasmadas en el libro con un show, busca repetir la fórmula de espectáculo y mensaje político que ha caracterizado al actual mandatario desde antes de asumir la presidencia. La presencia de estas figuras, muchas de ellas referentes de La Libertad Avanza, refuerza el carácter de acto político masivo, que se llevó a cabo en el Movistar Arena con capacidad para 15.000 personas.