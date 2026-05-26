FONTANA: DRONES, CANES Y BUZOS EN LA BÚSQUEDA DE AXEL ALEJANDRO GONZÁLEZ

El Subjefe y el Director del CeAC, encabezaron el megaoperativo.

La a Policía del Chaco desplegó este miércoles a las 7, otro operativo de rastrillaje en la localidad de Fontana, con el objetivo de dar con el paradero de Axel Alejandro González, joven de 21 años. El despliegue en la zona, cuenta con la presencia en el terreno del Subjefe de la Policía del Chaco, Comisario General Manuel Victoriano Silva, junto al Director Ejecutivo del CeAC, Comisario General Cristian Durand, lideraron la búsqueda e impartieron las directivas en la largada del Megaoperativo.

El centro de operaciones se montó en la intersección de Calle Paraíso y 1° de Mayo, jurisdicción de la Comisaría Segunda de Fontana. Allí se diagramo los pasos a seguir con los Directores Generales de Investigaciones, Consumos Problemáticos, Seguridad Metropolitana e Inteligencia Criminal.

A ellos se sumaron responsables de Policía Caminera, Seguridad Rural, Abordaje Territorial, Bomberos y Zona Metropolitana, junto a supervisores de áreas clave como el COE, Antinarcóticos y Logística.

Despliegue por tierra, agua y aire

El operativo se organiza “bloque por bloque” en zonas urbanas y rurales, con recursos humanos y tecnológicos de gran escala con 10 especialistas del Departamento Canes, agentes montados a caballos, dos operadores de Drone para el mapeo aéreo.

Además, 10 bomberos especialistas en rescate, incluidos 2 buzos tácticos para inspección de pozos y lagunas.

También Caminera, Comisaria, Infantería y el Instituto Superior de Seguridad Pública con cadetes movilizados en dos colectivos, reforzando el peinado vecinal.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que cualquier información sobre el paradero de Axel Alejandro González de 21 años, sea comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

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