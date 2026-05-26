RESISTENCIA  APREHENDIERON A UN JOVEN Y RECUPERARON CABLES SUSTRAÍDOS

El hecho sucedió en el barrio San Valentín.

En horas de la mañana, personal de la Comisaría Quinta realizó un procedimiento por un supuesto robo de cables.

Tras la denuncia por la sustracción de 10 metros de cable de suministro eléctrico de un domicilio, iniciaron tareas investigativas y a través de cámaras de seguridad, se logró identificar características del presunto autor.

Posteriormente, los efectivos demoraron a un joven de 22 años que tenía en su poder un rollo de cobre, además de prendas de vestir que coincidirían con las observadas durante la investigación.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro de los elementos vinculados a la causa.

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