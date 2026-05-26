BARRANQUERAS ACCIÓN INMEDIATA: RECUPERARON UN AUTO SUSTRAÍDO

Fue tras un operativo desplegado por los agentes de la Comisaria Segunda de Barranqueras.

Este martes a las 7:30, una mujer de 37 años, se disponía a salir hacia la facultad cuando descubrió que su automóvil ya no estaba frente a su departamento en Hipólito Yrigoyen al 4000 aproximadamente. El Ford Fiesta blanco, según su dueña había sido dejado la noche anterior con alarma y que contenía una llave una copia de la llave en el interior del rodado.

Tras la denuncia, el Servicio Externo de la Comisaría Segunda de Barranqueras desplegó un operativo de búsqueda en distintos barrios de la ciudad. A las 10:25, los agentes hallaron el vehículo estacionado en Sabatini y Brown, aparentemente abandonado.

La escena fue resguardada y se convocó a la Sección Rastros, para realizar pericias en busca de huellas. También intervinieron los agentes de Investigaciones Complejas, quien analiza cámaras de seguridad para reconstruir el hecho.

El Equipo Fiscal N° 15, a cargo de la Dra. Candela Valdez, dispuso la inmediata restitución del vehículo a su propietaria tras acreditarse la titularidad. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan con tareas de inteligencia para identificar y detener a los responsables del robo.

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