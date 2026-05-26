RESISTENCIA ROBO FRUSTRADO: UN JOVEN DETENIDO CON OBJETOS SUSTRAÍDOS DE UN VEHÍCULO

Recuperaron la totalidad de los elementos denunciados.

Alrededor de las 3 de este martes, en la calle Alice Le Saige al 570 de Resistencia, un mujer se dirigía hacia su auto cuando observo a un hombre salir del vehículo con una linterna color negro en su caja, una valija y dos cables de alimentación, por ello se comunicó al 911.

Rápidamente un equipo de la División Patrulla Preventiva se dirigió al lugar, en la intersección de Av. Nicolás Roja Acosta y Le Saige, interceptaron a un joven con características similares a las aportadas por la víctima. El sujeto de 18 años, portaba los elementos denunciados.

El procedimiento culminó con el traslado del detenido y el secuestro de los objetos sustraídos.

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