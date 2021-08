FLOR VIGNA ABRIÓ LA COMPETENCIA DEL BAILE DEL CAÑO EN SHOWMATCH Y EL ESTUDIO ESTALLÓ EN APLAUSOS

En La Academia, de ShowMatch (El Trece, a las 22), comenzó la ronda de pole dance, un ritmo más conocido como «el baile del caño». Los encargados de abrir esa competencia en el ciclo de Marcelo Tinelli fueron Flor Vigna y Facundo Mazzei. Ella nunca antes había bailado en el caño.

Con el regreso de Carolina Pampita Ardohain al programa, tras haber dado a luz a su hija Ana el 22 de julio último, el jurado de La Academia pasa a tener cinco integrantes: Pampita, Ángel De Brito, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Al comienzo de la emisión, Marcelo aclaró que en la ronda de caño habrá muchos reemplazos ya que la producción del ciclo decidió que a todo aquel participante que presente alguna molestia física para poder hacer esa disciplina, que es sumamente exigente, se le pondrá un suplente.

«No queremos que se lastimen -planteó el conductor-. Al que tenga una molestia, le decimos ‘No lo hagas’. Y a esos participantes, se les va a poner un reemplazo».

Como apertura de la nueva ronda, ShowMatch presentó un número de pole dance interpretado por especialistas en ese tipo de danza. Lo hicieron así:

Luego, Flor Vigna y Facu Mazzei hicieron su coreografía en el caño con música de Astor Piazzolla y, terminada la performance, el estudio estalló en aplausos.

El veredicto del jurado

Tras el número de Flor Vigna y Facu Mazzei, los integrantes del jurado les dieron la devolución.

El jurado de La Academia de ShowMatch ahora tiene 5 integrantes: Piquín, Barón, Valdés, Ardohain y De Brito. Foto LaFlia/Jorge Luengo.

Ángel De Brito felicitó a la pareja. «Este equipo tiene recursos infinitos», dijo, y destacó el hecho de que hubieran aportado la originalidad de bailar en el caño con música de tango. Les puso 10.

En la primera devolución de su regreso al programa, tras haber dado a a luz a Ana, Carolina Pampita Ardohain se mostró súper exigente. «La música me encantó, porque soy muy fan de Piazzolla», dijo. «Pero no llegué a vibrar ni a emocionarme. Tenía más expectativas con esta pareja», añadió, y calificó a la pareja con 5 puntos.

Guillermina Valdés dijo: «Me gustó mucho. Vi una pareja que hizo las figuras de un modo muy armónico. Me encanta esta pareja, los felicito». Su nota para la dupla fue 10.

Jimena Barón declaró: «Ésta es una pareja excelente. El caño es una disciplina muy difícil, porque hay que tener mucha fuerza de brazos y mucha fuerza abdominal. Me encantó la propuesta que trajeron. Mi voto es secreto».

A su turno, Hernán Piquín dijo: «La coreografía me gustó y me gustó el tema, pero Flor no hizo muchas figuras en el caño». Al escucharlo, Vigna, sin decir una palabra, se trepó al caño e hizo una demostración. «Eso era lo que queríamos en la coreografía en el concurso», opinó Piquín. Su nota para la pareja fue 5. Así, en total, Flor Vigna y Facundo Mazzei se llevaron 30 puntos.

Mar Tarrés, eliminada

Antes de empezar con la ronda del baile del caño, en La Academia se definió el Súper Duelo, que había quedado pendiente desde el viernes. Los finalistas eran Mario Guerci y Soledad Bayona contra Mar Tarrés y Franco Mariotti. La primera pareja hizo entonces su coreografía. La segunda, como Tarrés se sentía mal, recién bailó ayer, lunes.

A la hora de las decisiones, el jurado -que no contó con Pampita sino con los otros cuatro miembros, que habían juzgado a todos los participantes en el Súper Duelo- decidió dejar en carrera a Mario Guerci y Soledad Bayona. De ese modo, Mar Tarrés y Franco Mariotti quedaron eliminados del certamen.

