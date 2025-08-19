FLEXIBILIZACIÓN EN LA ADUANA: ARCA MODIFICA LOS CONTROLES PARA LAS EXPORTACIONES AÉREAS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La iniciativa del ARCA apunta a simplificar trámites, disminuir burocracia y potenciar la competitividad del comercio exterior.
Eliminación de autoliquidaciones obligatorias
Hasta ahora, las operaciones bajo el Régimen de Envíos en Consignación y las exportaciones de cueros requerían autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación. Con la nueva resolución de ARCA, este requisito queda eliminado, alineándose con la Resolución N° 727/2025 del Ministerio de Economía.