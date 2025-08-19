BUENAS NOTICIAS PARA JUBILADOS: CONFIRMAN EL PORCENTAJE DE AUMENTO EN LAS JUBILACIONES DE ANSES PARA SEPTIEMBRE

Confirman el porcentaje de aumento en las jubilaciones de ANSES para septiembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.

El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.

El IPC de julio fue de 1,9%, por lo que los haberes tendrán ese incremento en septiembre.

Además, continúa vigente el bono previsional de $70.000, implementado en marzo de 2024, que se paga a quienes cobran menos de $390.220,69 sin bono. Si el haber supera ese límite, el monto extra se liquida de forma proporcional.

De cuánto es el aumento para jubilados de ANSES A partir del nuevo dato inflacionario, los jubilados del organismo que cobren el monto máximo recibirán $2.154.562,04 en septiembre, subiendo de los $2.114.388,66 percibidos en agosto.