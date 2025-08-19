BUENAS NOTICIAS PARA JUBILADOS: CONFIRMAN EL PORCENTAJE DE AUMENTO EN LAS JUBILACIONES DE ANSES PARA SEPTIEMBRE
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.
El IPC de julio fue de 1,9%, por lo que los haberes tendrán ese incremento en septiembre.
Además, continúa vigente el bono previsional de $70.000, implementado en marzo de 2024, que se paga a quienes cobran menos de $390.220,69 sin bono. Si el haber supera ese límite, el monto extra se liquida de forma proporcional.
De cuánto es el aumento para jubilados de ANSES
A partir del nuevo dato inflacionario, los jubilados del organismo que cobren el monto máximo recibirán $2.154.562,04 en septiembre, subiendo de los $2.114.388,66 percibidos en agosto.
Los montos actualizados para la jubilación mínima y las pensiones de ANSES son:
- Jubilación mínima: de $314.249,94 a $320.220,69.
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): de $251.374 a $256.150,11.
- Pensión No Contributiva: de $219.944,55 a $224.123,50.
Por otro lado, los jubilados que cobren un monto menor a $390.220,69 (la jubilación mínima junto al extra), recibirán el bono previsional de ANSES, que vale $70.000. En caso de acercarse al monto, los jubilados recibirán un valor proporcional. Por lo tanto, los valores finales para las jubilaciones son:
- Jubilación Mínima: $390.220,69.
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.150,11.
- Pensión No Contributiva: $294.123,50.