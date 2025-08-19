CASTELLI URGENTE BUSQUEDA DE MEDINA MIRNA SOLEDAD DE 15 AÑOS DE EDAD

Mirna es de tés morena, ojos color marrones oscuros, cabello corto sobre los hombros color negro, de contextura delgada, mide 1,60 aproximadamente, posee tatuado en el pecho CARMEN, también posee un tatuaje en el antebrazo derecho un dibujo de una hoja, en su abdomen un tatuaje de dos monos, alrededor de su ombligo posee dibujado unas hojas de laurel, en su antebrazo izquierdo tiene escrito una frase (desconozco), no posee piercing. Deseo que se la busque a mi hija .

Yo creo que ella está en el domicilio de R.L.. Deseo brindar la imagen de mi hija para ayudar en la búsqueda y autorizo la difusión de su imagen. No posee teléfono, redes sociales desconozco. Al momento de salir tenia puesto una papera color blanco, jeans color negro y zapatillas color negro.

*Se hace constar que se comisionó personal al domicilio de la Sra. R.L., misma manifestó que la adolescente no se encuentra en su domicilio.

INTERVINO Fiscal de Investigación Penal en turno. Se activa protocolo de búsqueda de desaparición de persona, Jueza de N.A. y Familia tomo razón. Asesora de N.N. y Adolescentes autorizo la difusion de la imagen de la adolescente. Unidad de protección integral tomó conocimiento.

Relacionado