ESTE MIÉRCOLES EL IPDUV SORTEA VIVIENDAS EN SÁENZ PEÑA

En el marco del Plan Provincial de Viviendas, el organismo confirmó que este miércoles 20 de agosto, a partir de las 18 horas, se llevará a cabo el sorteo de nuevas unidades habitacionales en Presidencia Roque Sáenz Peña. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal y se enmarca dentro de las políticas habitacionales que impulsa el Gobierno del Chaco para garantizar el acceso a una vivienda digna a más familias chaqueñas.

Desde el IPDUV, informaron que ya está disponible el padrón definitivo de postulantes habilitados, quienes podrán participar del sorteo para cumplir con el sueño de la casa propia.

Las viviendas sorteadas están ubicadas en el barrio Santa Rita, cuyas obras se encuentran en etapa avanzada y con entrega prevista en las próximas semanas.

El sorteo se realizará bajo un sistema de segmentación por categorías, que permitirá contemplar diversas situaciones familiares. Las categorías establecidas son:

-Personas sin hijos

-Familias con hijos y menos de 10 años de antigüedad.

-Familias con hijos entre 10 y 19 años de antigüedad.

-Familias con hijos y más de 20 años de antigüedad

-Personas con discapacidad.

Como requisito, el grupo familiar aspirante deberá contar con un ingreso mínimo mensual de $900.000.

Los interesados podrán consultar el padrón definitivo desde este martes 19 a través de la fanpage oficial del IPDUV y en su sitio web institucional, donde también se brindará información detallada sobre el procedimiento.

Relacionado