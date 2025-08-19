EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL IDACH AVANZAN EN ACCIONES QUE FORTALECEN LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL

Autoridades del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco llevaron adelante una reunión de trabajo para avanzar en el proceso de clasificación de instituciones que tienen matrícula originaria mayoritaria, a fin de que éstas puedan transformarse en escuelas comunes con modalidad Bilingüe Intercultural, una demanda histórica de la comunidad de docentes bilingües.

El encuentro fue presidido por la ministra Sofía Naidenoff, junto a las subsecretarias de Interculturalidad y Plurilingüismo, Vilma Coria; de Educación, Isabel Sanchuk y de Descentralización Educativa, Marta Fasano, también acompañaron el presidente del Consejo de Educación, Omar Maggio, los miembros de la Junta de Clasificación EBI y participó el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Florencio Díaz.

La subsecretaria Coria destacó que se trató de “una reunión muy fructífera” y explicó que esta iniciativa “es fruto del trabajo en territorio que venimos realizando, acompañando a cada comunidad, con los docentes, los alumnos y las familias de los distintos pueblos de la provincia, por lo que valoramos la apertura de la ministra y su equipo para poder seguir construyendo juntos”. Florencio Díaz, por su parte, agradeció a las autoridades educativas y expresó su satisfacción por el encuentro: “Nos llevamos la alegría de sentirnos escuchados, porque la educación es nuestra base, y lo que soñamos también como pueblos originarios, es la verdadera participación e integración en todas las áreas; en este caso, en educación». Asimismo, señaló que desde el IDACH vienen presentando diversos proyectos, «con mucha confianza en esta gestión, en nombre de muchos hermanos y docentes que están esperando estas definiciones, y nos sentimos realmente escuchados».

Finalmente, Vilma Coria adelantó que la mesa de trabajo entre Educación e IDACH por las escuelas de matrícula originaria continuará en las próximas semanas, con el objetivo de concretar un esquema de clasificación que contemple la diversidad cultural y lingüística del Chaco, fortaleciendo la educación intercultural bilingüe en todo el territorio provincial.

