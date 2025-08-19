NBCH brinda servicios adaptados para personas con discapacidad

Desde la aplicación Háblalo hasta atención con intérprete en Lengua de Señas, el banco chaqueño cuenta con dispositivos para facilitar gestiones a todas las personas en forma autónoma.

Con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a sus servicios, Nuevo Banco del Chaco implementó herramientas tecnológicas, atención adaptada y personalizada, así como infraestructura accesible en todas sus sucursales y canales digitales. Esta iniciativa busca facilitar la autonomía de las personas con discapacidad en sus gestiones bancarias.

NBCH incorporó la plataforma Háblalo a sus servicios disponibles en el Centro de Referencia Accesible para brindar atención adaptada a las personas con discapacidad en las sucursales de toda la provincia y también, a través de las plataformas digitales.

El objetivo de la entidad es facilitar gestiones y trámites para que todas las personas puedan realizarlas en forma autónoma. Para ello, también reforzó la capacitación del personal con el fin de sensibilizar y brindar herramientas para una atención inclusiva.

Háblalo

La plataforma Háblalo es una multiherramienta gratuita, desarrollada por Mateo Salvatto, que asiste a más de 400.000 personas con discapacidades comunicacionales en 75 países de los 5 continentes.

El servicio ya está habilitado para clientes y no clientes de NBCH, que pueden acceder escaneando el código QR que está disponible en todas las sucursales de la entidad bancaria.

Esta aplicación facilita la comunicación de personas con discapacidades, como sordera, parálisis cerebral, afasias, traqueotomías, trastorno del espectro autista, Síndrome de Down, esclerosis lateral amiotrófica, entre otras.

Se puede utilizar sin necesidad de contar con conexión a internet y no contiene publicidad ni transacciones de ningún tipo.

¿Cómo se activa? Una vez que el cliente con discapacidad ingresa a una sucursal de NBCH, sólo tiene que escanear el código QR que se encuentra en los puestos de atención para activar la aplicación.

Servicios accesibles

El Centro de Referencia Accesible de NBCH brinda una atención integral centrada en la persona, con un eje fundamental en la capacitación continua del personal para que cada cliente sea atendido de forma adecuada.

Una de las acciones más innovadoras es la de intérprete en Lenguaje de Señas Argentinas disponible en todas las sucursales para la atención de personas sordas. Se brinda a través de videollamada y permite brindar toda la información necesaria para el cliente realice sus gestiones financieras de manera fácil y fluida.

Asimismo, las plataformas digitales son accesibles a personas ciegas a través de lectores de pantallas, además de tener los formularios en audio para poder acceder a la información, condiciones y detalles contratados; y los cajeros automáticos cuentan con un sistema adaptado para hacer todas las operaciones disponibles de manera segura.

Todos los edificios de sucursales, cajeros y centros de pagos están adaptados con accesos para personas con movilidad reducida, señalización accesible y espacios adecuados para brindar atención personalizada.

Nuevo Banco del Chaco con el compromiso de garantizar la accesibilidad universal en los servicios, promueve una atención inclusiva para todas las personas. A través de la incorporación de tecnologías adaptadas, infraestructura accesible y capacitación continua del personal, busca trabajar y responder a las necesidades de los chaqueños.

