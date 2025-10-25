FINANCIAL TIMES EN ALERTA POR LA «APUESTA» DE DONALD TRUMP AL OTORGAR EL SWAP A JAVIER MILEI
El importante diario económico británico advierte que si el rescate financiero fracasa “el impacto negativo no se limitará a la administración de Milei”.
Asimismo, insiste en un concepto que fue abordado en publicaciones anteriores y es una de las sospechas más recurrentes entre quienes desconfían de las buenas intenciones de Trump: su interés en que los Estados Unidos tenga facilidades para acceder a las reservas minerales subyacentes en el territorio argentino, sobre las cuales también hay interés chino.
Ello revela “un desnudo ejercicio de imperialismo financiero” por parte de los Estados Unidos que se concreta en un “momento grave” de la economía argentina, haciendo foco en la debilidad de las reservas nacional y en la volatilidad del precio del dólar.
Finalmente, FT advierte que si el paquete estadounidense fracasa en estabilizar el mercado argentino, “el impacto negativo no se limitará a la administración de Milei, sino que lo sentirá Washington”.