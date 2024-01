FIN DEL SUEÑO: ÁNGEL DI MARÍA CONFIRMÓ QUE NO JUGARÁ LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN CASO QUE ARGENTINA CLASIFIQUE

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Ángel Di María confirmó que no será parte de la Selección argentina en caso de que el conjunto Sub 23 consiga la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ratificó que su despedida será en la Copa América de Estados Unidos 2024.

«Ya está, ya tomé la decisión de que termine en la Copa América» , dijo Fideo en una entrevista con TyC Sports. Y agregó: «Me he ganado el poder decir ‘Hasta acá» en el momento que yo lo decida. La Copa América es lo último».

«Decidí eso porque tuvo muchos años de sufrimiento en la Selección, con lesiones y cuando no me salían las cosas. Fue un momento durísimo y a partir de la Copa América que se ganó fue todo diferente: alegría, felicidad, disfrutar un 100% de la Selección», continuó.

Y, finalmente, recordó su último partido de Eliminatorias, que fue el triunfo por 1-0 en el Maracaná: «Contra Brasil me levantaron porque se dieron cuenta de que esta vez es de verdad. Es el momento indicado y perfecto para decirle adiós a esta camiseta. Me va a doler pero vienen muchos chicos atrás «.

La Selección argentina Sub 23 aún no logró el pasaje a París 2024 . Por estos días participa del Preolímpico en Venezuela en busca de la clasificación. Una versión indicaba que, en caso de que el conjunto albiceleste esté en los Juegos Olímpicos, Di María y Messi ocuparían dos de los tres cupos para mayores de 23 años . Fideo dejó en claro que, al menos de su parte, no será así.

