Filtraron el contenido de los celulares del empresario acusado de abusar de alumnos del colegio Palermo Chico

La situación de Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar de al menos diez menores, compañeros de clase de sus hijos en el colegio Palermo Chico, se complicó en las últimas horas luego de que se revelaran detalles respecto a las imágenes encontradas en el análisis de sus dos celulares.

En el marco de la causa que investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano, y que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, especialista de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT) llevaron a cabo el peritaje de dos teléfonos.

dos celulares marca XIAOMI modelos M2007J3SY y 2208121206 que fueron secuestrados durante los allanamientos realizados en 2024 en el domicilio familiar de Porcel, en la calle Godoy Cruz al 3000, en el barrio porteño de Palermo, según detallaron fuentes del caso a Infobae. El informe tiene fecha del 29 de octubre de este año.

En uno de los celulares, los peritos “identificaron 23 imágenes tentativamente de interés” de las cuales “cinco” podrían estar vinculadas a las denuncias realizadas por los menores de edad.

Dentro de esas cinco fotos, en una se ve a un adolescente “desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha” y la imagen “aparenta ser una captura de pantalla” de una cámara oculta. En otra, se ve a un menor vistiéndose: “Poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo”, detalló el especialista al mencionado medio.