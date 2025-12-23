EL VIERNES SE ACREDITARÁ EL REFRIGERIO PARA TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó que este viernes 26 se acreditará el Refrigerio para los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial. El pago se realizará por la tarde y será depositado a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, anticipó que el beneficio estará disponible para todos los empleados públicos en la jornada del viernes y destacó que “esto representa una muestra de responsabilidad y compromiso, como nos pide el gobernador Leandro Zdero, en el marco de una administración ordenada”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que “con transparencia podemos cumplir, una vez más, con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración pública”.

Como es habitual, los trabajadores podrán acceder a este beneficio mediante la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones salariales.

