Fernando Cerimedo confirmó ante la Justicia los dichos de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas

El consultor y asesor de comunicación de La Liberta Avanza, Fernando Cerimedo confirmó bajo juramento de decir verdad, que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo le habló sobre un “esquema de corrupción” en el organismo.

Ante el fiscal Franco Picardi, Cerimedo confirmó que Spagnuolo le habló de “coimas”, del reparto de las comisiones en el marco de las compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.

Fuentes judiciales confirmaron que Cerimedo ratificó que Spagnuolo le dijo lo mismo que se escucha en los audios difundidos por un canal de streaming y medios de prensa.

En esos audios, Spagnuolo apuntó a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y a su asesor Eduardo “Lule” Menem.

Cerimedo, uno de los dueños de La Derecha Diario, había dicho que Spagnuolo le habló sobre la situación en Andis en varias oportunidades. Hoy ratificó sus dichos ante la justicia.